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Медведев предложил дать асимметричный ответ на конфискацию активов России

Ведомости

Ответ на конфискацию российских активов будет асимметричным, но болезненным, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя закон о конфискации активов Вашингтоном.

«Мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна – у нас нет значимого количества американского государственного имущества. <...> Поэтому ответ может быть только асимметричный», – написал он в Telegram.

По его словам, речь идет об обращении взыскания на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России. При этом он отмечает, что это «сложная история, поскольку эти лица выступали обычно как инвесторы в российскую экономику» и «мы гарантировали им неприкосновенность их права частной собственности».

«Но случилось непредвиденное – их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей», – заявил зампред.

По его словам, ответ «есть в нашем законодательстве» – ст. 1194 Гражданского кодекса РФ (реторсии). Согласно правилу, правительство может установить ответные ограничения против имущества граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юрлиц.

Медведев предложил расширить правило, поскольку конфискация наших активов есть прекращение права собственности. Зампред считает, что в ГК РФ стоит добавить возможность обратить взыскание в пользу РФ имущество иностранных субъектов права из недружественных стран.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократа. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев. 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до принятия законопроекта предупреждала об ответных мерах и заявляла, что Москва располагает «значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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