Медведев предложил дать асимметричный ответ на конфискацию активов России

По его словам, речь идет об обращении взыскания на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России. При этом он отмечает, что это «сложная история, поскольку эти лица выступали обычно как инвесторы в российскую экономику» и «мы гарантировали им неприкосновенность их права частной собственности».