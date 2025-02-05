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ЦБ зафиксировал почти двукратный рост числа жалоб россиян на кибермошенничества

Ведомости

В 2024 г. Центробанк РФ зарегистрировал около 338 000 жалоб от пользователей финансовых сервисов и инвесторов, что на 4% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Люди меньше жаловались на навязывание дополнительных услуг и мисселинг. А вот число жалоб на банки по поводу кибермошенничества выросло в 1,8 раза. Регулятор для решения проблемы ввел дополнительные меры по блокировке банковских карт и доступа к онлайн-сервисам клиентов, подозреваемых в участии в схемах вывода украденных денег (дропперах), а также временной приостановке сомнительных транзакций сроком до двух дней.

«Однако такая мера негативно сказалась на динамике жалоб, потому что число обращений, связанных с блокировкой банками переводов и счетов, выросло в 2,2 раза», – пояснили в ЦБ.

При этом по многим обращениям банки подтвердили обоснованность своих действий, так как счета действительно использовались злоумышленниками.

Кроме того, начиная с 1 марта граждане смогут через Госуслуги установить в своей кредитной истории запрет на возможность заключения кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями. С сентября 2025 г. эта функция станет доступна и в МФЦ. Таким образом, люди смогут защитить себя от ситуаций, когда мошенники пытаются оформить кредиты на чужое имя или действуют под давлением преступников.

5 февраля ЦБ выявил новую схему мошенников с использованием виртуальных образов карт. Аферисты убеждают жертв, что кто-то пытается похитить их деньги, а потом помогают их «обезопасить». Людей заставляют установить фейковое приложение ЦБ, которое потом создает виртуальный образ банковской карты. После этого люди теряют свои деньги. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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