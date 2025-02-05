ЦБ зафиксировал почти двукратный рост числа жалоб россиян на кибермошенничества
В 2024 г. Центробанк РФ зарегистрировал около 338 000 жалоб от пользователей финансовых сервисов и инвесторов, что на 4% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщается в материалах регулятора.
Люди меньше жаловались на навязывание дополнительных услуг и мисселинг. А вот число жалоб на банки по поводу кибермошенничества выросло в 1,8 раза. Регулятор для решения проблемы ввел дополнительные меры по блокировке банковских карт и доступа к онлайн-сервисам клиентов, подозреваемых в участии в схемах вывода украденных денег (дропперах), а также временной приостановке сомнительных транзакций сроком до двух дней.
«Однако такая мера негативно сказалась на динамике жалоб, потому что число обращений, связанных с блокировкой банками переводов и счетов, выросло в 2,2 раза», – пояснили в ЦБ.
При этом по многим обращениям банки подтвердили обоснованность своих действий, так как счета действительно использовались злоумышленниками.
Кроме того, начиная с 1 марта граждане смогут через Госуслуги установить в своей кредитной истории запрет на возможность заключения кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями. С сентября 2025 г. эта функция станет доступна и в МФЦ. Таким образом, люди смогут защитить себя от ситуаций, когда мошенники пытаются оформить кредиты на чужое имя или действуют под давлением преступников.
5 февраля ЦБ выявил новую схему мошенников с использованием виртуальных образов карт. Аферисты убеждают жертв, что кто-то пытается похитить их деньги, а потом помогают их «обезопасить». Людей заставляют установить фейковое приложение ЦБ, которое потом создает виртуальный образ банковской карты. После этого люди теряют свои деньги.