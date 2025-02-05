ЦБ зафиксировал почти двукратный рост числа жалоб россиян на кибермошенничества

Кроме того, начиная с 1 марта граждане смогут через Госуслуги установить в своей кредитной истории запрет на возможность заключения кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями. С сентября 2025 г. эта функция станет доступна и в МФЦ. Таким образом, люди смогут защитить себя от ситуаций, когда мошенники пытаются оформить кредиты на чужое имя или действуют под давлением преступников.