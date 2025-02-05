ЦБ выявил новую схему мошенников с использованием виртуальных образов карт
Мошенники начали использовать виртуальные образы карт для обмана своих жертв, предупредили в Банке России.
Согласно новой мошеннической схеме, жертв убеждают в том, что их деньги пытается кто-то похитить, после чего предлагают «обезопасить» средства с помощью установки фейкового приложения ЦБ. Во время установки приложения злоумышленники запрещают пользоваться другими функциями смартфона.
После установки мошенники просят запустить приложение, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации». В действительности, как пояснили в ЦБ, мошенническое приложение создает виртуальный образ банковской карты жертвы.
«Они используют его удаленно на своих телефонах, чтобы снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. То есть, вместо банковской карты чужого человека они прикладывают свой смартфон», – говорится в сообщении.
Регулятор призвал не устанавливать приложения или программы по просьбе незнакомцев и не использовать приложения, в том числе банковские, по чьему-либо требованию.
«И конечно, нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать», – говорится в сообщении Центробанка.
«Ведомости» со ссылкой на данные МТС писали, что за 2024 г. количество мошеннических атак через системы авторизации выросло на 15% по сравнению с 2023 г. Компании удалось предотвратить более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты или получить доступ к реальным на российских платформах через сервис автоматической аутентификации МТС ID.
Зачастую мошенники звонят жертвам, представляются, например, сотрудниками банков или операторов и просят назвать этот код. Аналогичные MTS ID системы есть, например, у VK, «Яндекса» и «Сбера». Директор департамента защиты клиентов VK Рустэм Газизов заявлял, что у соцсети за 2024 г. количество взломов путем перебора паролей снизилось на 55%. На 36% снизился объем мошеннического трафика при авторизации, создании и восстановлении аккаунтов VK ID, заверил он.