ЦБ выявил новую схему мошенников с использованием виртуальных образов карт

«Ведомости» со ссылкой на данные МТС писали, что за 2024 г. количество мошеннических атак через системы авторизации выросло на 15% по сравнению с 2023 г. Компании удалось предотвратить более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты или получить доступ к реальным на российских платформах через сервис автоматической аутентификации МТС ID.