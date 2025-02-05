Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

ЦБ выявил новую схему мошенников с использованием виртуальных образов карт

Ведомости

Мошенники начали использовать виртуальные образы карт для обмана своих жертв, предупредили в Банке России.

Согласно новой мошеннической схеме, жертв убеждают в том, что их деньги пытается кто-то похитить, после чего предлагают «обезопасить» средства с помощью установки фейкового приложения ЦБ. Во время установки приложения злоумышленники запрещают пользоваться другими функциями смартфона.

После установки мошенники просят запустить приложение, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации». В действительности, как пояснили в ЦБ, мошенническое приложение создает виртуальный образ банковской карты жертвы.

«Они используют его удаленно на своих телефонах, чтобы снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. То есть, вместо банковской карты чужого человека они прикладывают свой смартфон», – говорится в сообщении.

Регулятор призвал не устанавливать приложения или программы по просьбе незнакомцев и не использовать приложения, в том числе банковские, по чьему-либо требованию.

«И конечно, нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать», – говорится в сообщении Центробанка.

«Ведомости» со ссылкой на данные МТС писали, что за 2024 г. количество мошеннических атак через системы авторизации выросло на 15% по сравнению с 2023 г. Компании удалось предотвратить более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты или получить доступ к реальным на российских платформах через сервис автоматической аутентификации МТС ID.

Зачастую мошенники звонят жертвам, представляются, например, сотрудниками банков или операторов и просят назвать этот код. Аналогичные MTS ID системы есть, например, у VK, «Яндекса» и «Сбера». Директор департамента защиты клиентов VK Рустэм Газизов заявлял, что у соцсети за 2024 г. количество взломов путем перебора паролей снизилось на 55%. На 36% снизился объем мошеннического трафика при авторизации, создании и восстановлении аккаунтов VK ID, заверил он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных