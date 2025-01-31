Мошенники активно крадут коды для перехвата аккаунтов на цифровых платформах

Мошенники активно крадут коды для перехвата аккаунтов на цифровых платформахВ основном им удается получать доступ к информации пользователей за счет методов социальной инженерии
За 2024 г. количество мошеннических атак через системы авторизации выросло на 15% по сравнению с 2023 г., следует из данных МТС, предоставленных «Ведомостям». Компании удалось предотвратить более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты или получить доступ к реальным на российских платформах через сервис автоматической аутентификации МТС ID.
Такая система при попытке создать или войти в аккаунт присылает пользователю на телефон проверочный код. Зачастую мошенники звонят жертвам, представляются, например, сотрудниками банков или операторов и просят назвать этот код. Аналогичные MTS ID системы есть, например, у VK, «Яндекса» и «Сбера».
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам