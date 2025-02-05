Минфин объявил об увеличении возмещения банкам по льготной ипотеке
Министерство финансов объявило об увеличении уровня возмещения банкам, которые выдают льготные кредиты. Решение касается семейной, дальневосточной и арктической ипотеки.
Уровень возмещения для банков увеличивается до 3 процентных пунктов (п. п.) по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 г. на покупку жилья в многоквартирных домах, на весь срок их действия. А по кредитам, выданным в этот же период на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), возмещение вырастет до 3,5 п. п.
Ранее возмещение по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома рассчитывалось по формуле: ключевая ставка плюс 2 п. п. минус ставка по льготной программе, а по дальневосточной и арктической – ключевая ставка плюс 1,5 п. п.
«В условиях текущей денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции, данная мера позволит поддержать выдачу льготных ипотечных кредитов», – говорится в сообщении Минфина.