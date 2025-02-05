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Минфин объявил об увеличении возмещения банкам по льготной ипотеке

Ведомости

Министерство финансов объявило об увеличении уровня возмещения банкам, которые выдают льготные кредиты. Решение касается семейной, дальневосточной и арктической ипотеки.

Уровень возмещения для банков увеличивается до 3 процентных пунктов (п. п.) по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 г. на покупку жилья в многоквартирных домах, на весь срок их действия. А по кредитам, выданным в этот же период на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), возмещение вырастет до 3,5 п. п.

Ранее возмещение по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома рассчитывалось по формуле: ключевая ставка плюс 2 п. п. минус ставка по льготной программе, а по дальневосточной и арктической – ключевая ставка плюс 1,5 п. п.

«В условиях текущей денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции, данная мера позволит поддержать выдачу льготных ипотечных кредитов», – говорится в сообщении Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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