Минфин объявил об увеличении возмещения банкам по льготной ипотеке

Уровень возмещения для банков увеличивается до 3 процентных пунктов (п. п.) по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 г. на покупку жилья в многоквартирных домах, на весь срок их действия. А по кредитам, выданным в этот же период на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), возмещение вырастет до 3,5 п. п.