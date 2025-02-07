В начале года клиенты брокера Сбербанка вкладывали в облигации

Фонды денежного рынка отличаются низким уровнем риска и вкладывают средства в краткосрочные финансовые инструменты с высокой ликвидностью. К ним относятся денежные средства, а также сделки своп, репо и облигации со сроком погашения до одного года. Количество россиян, инвестирующих в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) денежного рынка, выросло с начала 2024 г. более чем в три раза и превысило 1 млн человек, сообщала Мосбиржа. Согласно данным Investfunds, за период с января по октябрь 2024 г. инвесторы вложили в фонды денежного рынка почти 412 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем инвестиций в такие фонды за весь 2023 г. (204,5 млрд руб.). Только за октябрь 2024 г. объем инвестиций составил более 139 млрд руб., а за два осенних месяца – 208 млрд руб.