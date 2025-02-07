В начале года клиенты брокера Сбербанка вкладывали в облигации
В январе клиенты брокера «Сберинвестиции» активно вкладывали средства в ценные бумаги, при этом наибольший интерес вызвали облигации и акции, сообщил его представитель «Ведомостям». Общий объем чистых покупок ценных бумаг составил 19 млрд руб. и вырос на 3 млрд руб. относительно января 2024 г.
Облигации стали наиболее востребованным инструментом. За январь объем вложенных средств составил 15 млрд руб. Доля облигаций в общем объеме покупок увеличилась с 17 до 59%. Особенно заметно выросла доля облигаций федерального займа (ОФЗ) – с 1 до 16%.
Акции также стали пользоваться большим спросом. Если в декабре инвесторы «Сберинвестиций» чаще продавали акции, чем покупали, то в январе объем нетто-покупок достиг почти 4 млрд руб., говорит представитель брокера. Особенно популярны оказались акции компаний X5, «Роснефти», «Интер РАО», «Магнита» и «Транснефти». Наибольшую часть в портфелях клиентов по объему активов занимают Сбербанк, «Газпром» и «Лукойл».
«В начале года инвесторы переключили фокус внимания на ОФЗ и акции», – приводятся в сообщении брокера слова директора управления электронных рынков Сбербанка Аиши Кубезовой. Но нельзя сказать, что спрос на фонды денежного рынка резко упал – инвесторы «Сбера» продали восьмую часть того, что они вложили в декабре, отметила она, не раскрыв конкретных значений. Это объясняется тем, что в 2024 г. такие фонды были привлекательны для инвесторов, готовых к риску, поскольку рынок акций показывал негативную динамику. Теперь, когда появились перспективы роста, инвесторы начали вкладывать часть своих средств в акции, считает Кубезова.
Фонды денежного рынка отличаются низким уровнем риска и вкладывают средства в краткосрочные финансовые инструменты с высокой ликвидностью. К ним относятся денежные средства, а также сделки своп, репо и облигации со сроком погашения до одного года. Количество россиян, инвестирующих в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) денежного рынка, выросло с начала 2024 г. более чем в три раза и превысило 1 млн человек, сообщала Мосбиржа. Согласно данным Investfunds, за период с января по октябрь 2024 г. инвесторы вложили в фонды денежного рынка почти 412 млрд руб., что более чем в два раза превышает объем инвестиций в такие фонды за весь 2023 г. (204,5 млрд руб.). Только за октябрь 2024 г. объем инвестиций составил более 139 млрд руб., а за два осенних месяца – 208 млрд руб.
В январе 2025 г. объем инвестиций в облигации частных инвесторов достиг рекордного значения – 104 млрд руб., что на 141% больше, чем в январе 2024 г., следует из данных Мосбиржи. Из общего объема вложений физлиц в облигации 80,2 млрд руб. было направлено в корпоративные бумаги, а 23,8 млрд руб. – в ОФЗ и региональные облигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями в январе составила 34%.
Розничные инвесторы увеличили темпы покупок ОФЗ в январе 2025 г. относительно средних объемов в 2024 г. (12,9 млрд руб. в месяц), следует из обзора ЦБ. В декабре и январе физические лица приобрели ОФЗ на сумму 8,3 млрд и 15,9 млрд руб. соответственно, что больше, чем в ноябре (4,1 млрд руб.).