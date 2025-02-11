РБК: банкам расширят варианты блокировки счетов лиц из базы мошенников

В настоящее время банки могут либо полностью блокировать операции таких клиентов, либо не вводить никаких ограничений. Документ, направленный на борьбу с мошенническими операциями, был внесен в Госдуму в декабре 2024 г. и получил поддержку Банка России. Второе чтение запланировано на 11 февраля. Сейчас закон обязывает банки блокировать карты и онлайн-банкинг клиентов, если их данные есть в базе мошенников ЦБ и подтверждены МВД. В остальных случаях блокировка остается на усмотрение банка. Согласно законопроекту, если банк не заблокировал карту, но клиент находится в базе, его переводы другим физлицам (p2p) будут ограничены 100 000 руб. в месяц. На платежи юридическим лицам это не распространяется.