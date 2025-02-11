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РБК: банкам расширят варианты блокировки счетов лиц из базы мошенников

Ведомости

Российским банкам предоставят возможность ограничивать переводы клиентов, попавших в мошенническую базу ЦБ, суммой 100 000 руб. в месяц, сообщает РБК со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Это коснется случаев, когда против клиента не возбуждено уголовное дело.

В настоящее время банки могут либо полностью блокировать операции таких клиентов, либо не вводить никаких ограничений. Документ, направленный на борьбу с мошенническими операциями, был внесен в Госдуму в декабре 2024 г. и получил поддержку Банка России. Второе чтение запланировано на 11 февраля. Сейчас закон обязывает банки блокировать карты и онлайн-банкинг клиентов, если их данные есть в базе мошенников ЦБ и подтверждены МВД. В остальных случаях блокировка остается на усмотрение банка. Согласно законопроекту, если банк не заблокировал карту, но клиент находится в базе, его переводы другим физлицам (p2p) будут ограничены 100 000 руб. в месяц. На платежи юридическим лицам это не распространяется.

Поправки касаются статьи 161-ФЗ, принятой в июле 2024 г., направленной на борьбу с мошенничеством. Закон дал банкам право блокировать счета из базы ЦБ и обязывал их возвращать клиентам похищенные средства, если перевод проходил на мошеннические счета. Но в базу попали и добросовестные клиенты, чьи персональные данные были использованы злоумышленниками для открытия счетов. По мнению экспертов, новый механизм смягчит последствия для таких клиентов, но не снизит эффективность борьбы с мошенниками. У банков по-прежнему остается право на полную блокировку операций при высоких рисках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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