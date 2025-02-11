РБК: банкам расширят варианты блокировки счетов лиц из базы мошенников
Российским банкам предоставят возможность ограничивать переводы клиентов, попавших в мошенническую базу ЦБ, суммой 100 000 руб. в месяц, сообщает РБК со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Это коснется случаев, когда против клиента не возбуждено уголовное дело.
В настоящее время банки могут либо полностью блокировать операции таких клиентов, либо не вводить никаких ограничений. Документ, направленный на борьбу с мошенническими операциями, был внесен в Госдуму в декабре 2024 г. и получил поддержку Банка России. Второе чтение запланировано на 11 февраля. Сейчас закон обязывает банки блокировать карты и онлайн-банкинг клиентов, если их данные есть в базе мошенников ЦБ и подтверждены МВД. В остальных случаях блокировка остается на усмотрение банка. Согласно законопроекту, если банк не заблокировал карту, но клиент находится в базе, его переводы другим физлицам (p2p) будут ограничены 100 000 руб. в месяц. На платежи юридическим лицам это не распространяется.
Поправки касаются статьи 161-ФЗ, принятой в июле 2024 г., направленной на борьбу с мошенничеством. Закон дал банкам право блокировать счета из базы ЦБ и обязывал их возвращать клиентам похищенные средства, если перевод проходил на мошеннические счета. Но в базу попали и добросовестные клиенты, чьи персональные данные были использованы злоумышленниками для открытия счетов. По мнению экспертов, новый механизм смягчит последствия для таких клиентов, но не снизит эффективность борьбы с мошенниками. У банков по-прежнему остается право на полную блокировку операций при высоких рисках.