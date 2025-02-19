Центробанк опустил курс доллара ниже 91 рубля

На 18 февраля ЦБ резко повысил курсы впервые после серии снижений. Стоимость доллара увеличилась почти на 1,13 руб. и составила 91,44 руб. Курс евро стал больше на 0,92 руб., достигнув 95,81 руб. Стоимость юаня выросла на 0,13 руб. до 12,49 руб. Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.