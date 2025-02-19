Центробанк опустил курс доллара ниже 91 рубля
Центробанк обновил официальные курсы валют на 20 февраля. Доллар США был установлен на уровне 90,4 руб. (–0,9 руб.), евро – 94 руб. (–1,5 руб.). Юань также был понижен, с 12,41 до 12,36 руб. В последний раз доллар опускался ниже 91 руб. 15 февраля, тогда курс составил 90,3 руб.
На 18 февраля ЦБ резко повысил курсы впервые после серии снижений. Стоимость доллара увеличилась почти на 1,13 руб. и составила 91,44 руб. Курс евро стал больше на 0,92 руб., достигнув 95,81 руб. Стоимость юаня выросла на 0,13 руб. до 12,49 руб. Банк России устанавливает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Курс формируется регулятором после введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 г.
12 февраля официальные курсы доллара и евро опустились до минимумов осени 2024 г. Доллар был установлен на уровне 95,80 руб., евро – 99,19 руб., юань – 13,02 руб. А 13 февраля курсы опустились еще ниже. Доллар был установлен на уровне 94,04 руб., евро – 98,01 руб., юань – 12,7 руб. В последний раз доллар достигал отметки ниже 94 руб. 2 октября 2024 г.
21 января курс доллара на рынке Forex впервые в 2025 г. опустился ниже 100 руб. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб. А 27 ноября 2024 г. курс американской валюты первые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Тогда аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорил, что снижение рубля отмечается на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть.