В ЦБ ответили на вопросы о работе механизма самозапрета на кредиты
В рамках ответов на вопросы Центробанк (ЦБ) разъяснил, на что распространяется самозапрет на кредиты, сообщается в Telegram-канале регулятора.
В ЦБ пояснили, что самозапрет не распространяется на действующие кредитные карты, при этом нельзя оформить новую кредитку по новому договору, имея установленный самозапрет.
Отмечается, что в случае если под «рассрочкой» понимается заем или кредит, который предоставляет банк или микрофинансовая организация, то самозапрет будет на нее распространяться, в противном случае – нет.
В ЦБ напомнили, что самозапрет нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства.
На портале «Госуслуги» 1 марта заработала функция добровольного запрета на кредиты и займы. При ее наличии банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Отменить ограничение можно, подав заявление на портале, для этого будет необходима электронная подпись.