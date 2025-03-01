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На «Госуслугах» появилась функция самозапрета на кредиты

Ведомости

Функция добровольного запрета на получение кредитов и займов появилась на портале «Госуслуги», сообщили в Минцифры РФ.

После установки самозапрета в кредитной истории клиента появляется специальная отметка с датой начала его действия: «После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма».

«Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на “Госуслугах” можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации», – говорится в сообщении.

При этом возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры. Снять ограничение можно подав заявление на портале, для этого понадобится электронная подпись.

Закон об установке самозапрета на выдачу потребительских кредитов или займов вступил в силу с 1 марта. Снять запрет можно по прошествии определенного времени. Предусмотренный «период охлаждения» позволит, как отмечали авторы инициативы, исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора. 

Заявление об установлении или снятия запрета во все квалифицированные бюро кредитных историй можно бесплатно подавать неограниченное число раз через МФЦ и портал госуслуг. Банки и МФО, в свою очередь, обязаны запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета до заключения договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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