На «Госуслугах» появилась функция самозапрета на кредиты

«Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на “Госуслугах” можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации», – говорится в сообщении.