На «Госуслугах» появилась функция самозапрета на кредиты
Функция добровольного запрета на получение кредитов и займов появилась на портале «Госуслуги», сообщили в Минцифры РФ.
После установки самозапрета в кредитной истории клиента появляется специальная отметка с датой начала его действия: «После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма».
«Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на “Госуслугах” можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации», – говорится в сообщении.
При этом возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры. Снять ограничение можно подав заявление на портале, для этого понадобится электронная подпись.
Закон об установке самозапрета на выдачу потребительских кредитов или займов вступил в силу с 1 марта. Снять запрет можно по прошествии определенного времени. Предусмотренный «период охлаждения» позволит, как отмечали авторы инициативы, исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.
Заявление об установлении или снятия запрета во все квалифицированные бюро кредитных историй можно бесплатно подавать неограниченное число раз через МФЦ и портал госуслуг. Банки и МФО, в свою очередь, обязаны запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета до заключения договора.