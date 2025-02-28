Что изменится для россиян в марте

С 1 марта вступит в силу принятый еще год назад закон, который позволяет россиянам устанавливать самозапрет на выдачу им потребительских кредитов или займов. Снять запрет можно по прошествии определенного времени. Предусмотренный «период охлаждения» позволит, как отмечали авторы инициативы, исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора. Заявление об установлении или снятия запрета во все квалифицированные бюро кредитных историй можно бесплатно подавать неограниченное число раз через МФЦ и портал госуслуг. Банки и МФО в свою очередь обязаны запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета до заключения договора.