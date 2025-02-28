Что изменится для россиян в марте

Что изменится для россиян в мартеГраждане смогут устанавливать самозапреты на выдачу кредитов, а иноагентов обяжут открыть спецсчета
В России с марта разрешат вводить самозапрет на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками, а к рекламе займов ужесточат требования. Иноагенты смогут получать деньги от творческой деятельности и продажи квартир только на рублевые спецсчета, а энергетики больше не будут продавать несовершеннолетним. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в марте.
Выдачу кредитов себе можно будет запретить
С 1 марта вступит в силу принятый еще год назад закон, который позволяет россиянам устанавливать самозапрет на выдачу им потребительских кредитов или займов. Снять запрет можно по прошествии определенного времени. Предусмотренный «период охлаждения» позволит, как отмечали авторы инициативы, исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора. Заявление об установлении или снятия запрета во все квалифицированные бюро кредитных историй можно бесплатно подавать неограниченное число раз через МФЦ и портал госуслуг. Банки и МФО в свою очередь обязаны запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета до заключения договора.
Требования к рекламе кредитов ужесточат
Изменятся также и требования к рекламе потребительских кредитов – теперь она должна сопровождаться предупреждением «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Если же такая реклама содержит хоть одно условие, влияющее на полную стоимость займа, то она должна включать предупреждение «Изучите все условия кредита» и указанием на раздел сайта кредитора, где перечислены эти условия. Если указать раздел невозможно, то все условия должны быть перечислены в самой рекламе.
Иноагентам придется открыть спецсчета
С начала месяца заработает закон о специальных рублевых счетах для иностранных агентов – на них будут зачисляться авторские вознаграждения от результатов творческой деятельности, доходы от продажи жилья, автомобилей, дивиденды и проценты по вкладам. Иноагенты должны будут сообщать о своем статусе людям, на которых возлагается в связи с законом или договором обязанность по выплате иноагенту авторских отчислений, денег от продажи или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, доходов по вкладам или дивидендов.
Для получения таких средств иностранные агенты должны открыть в течение 15 рабочих дней специальный рублевый счет (если этого не было сделано ранее), открытый в уполномоченном банке, режим которого – в том числе особенности внесения на него платежей и списания средств – будет устанавливаться решением совета директоров Банка России. На имя включенного в реестр иноагентов гражданина может быть открыт только один такой счет. Россияне, уже включенные в реестр и и получающие указанные выше доходы, обязаны открыть спецсчет до 21 марта.
Несовершеннолетним не смогут продать энергетики
С 1 марта в России будет запрещена продажа энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Кроме того, детям и подросткам теперь запрещено продавать (в том числе дистанционно) «потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения», которые могут содержать сжиженные углеводородные газы и представлять при вдыхании опасность для здоровья и жизни.
ФНС возобновит налоговые проверки IT-компаний
3 марта завершается мораторий на выездные налоговые проверки аккредитованных IT-организаций, введенный в марте 2022 г. Во время моратория проведение таких проверок было возможно лишь с согласия руководства вышестоящего налогового органа при получении от нижестоящего мотивированного запроса.
Маткапитал можно использовать для ИЖС с эскроу
С 1 марта средства материнского капитала можно будет использовать для строительства индивидуального жилого дома по договору строительного подряда с использованием эскроу-счета, что позволит оплатить работу строительной компании лишь после ее фактического завершения.
Военные пенсии проиндексируют
Военные пенсии в России указом президента проиндексированы с 1 января на 9,5% (уровень инфляции в России за 2024 г.), в марте военные пенсионеры получат уже увеличенные выплаты, а также доплату к уже произведенным выплатам за январь и февраль. Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, составит 93,59% от размера указанного денежного довольствия вместо установленных 89,83%. Пенсии проиндексируют лицам, проходившим военную службу, и членам их семей. Индексация затронет лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе и др.
Наказание за нарушения в госзакупках и гособоронзаказе ужесточат
С 1 марта в России ужесточается административная ответственность за ряд нарушений при планировании и проведении госзакупок, определении поставщика, а также размещении и выполнении государственного оборонного заказа. Так, ведущих реестр недобросовестных поставщиков за включение в него заведомо недостоверной информации будут штрафовать на сумму до 50 000 руб. А за нарушение сроков размещения заказов или выполнения работ должностных лиц будут штрафовать на 30 000 – 50 000 руб.
Перечень профессий для прохождения альтернативной службы расширят
Снижение бюрократической нагрузки для педагогов
На педагогических работников вузов и учреждений среднего профессионального образования больше нельзя будет возложить подготовку документов, не предусмотренных законом об образовании (предусмотрено, например, ведение журнала учета успеваемости и практики, рабочая программа дисциплины и др.). В сентябре прошлого года такие же меры были приняты и по снижению нагрузки на школьных учителей.
Снятие авто с учета после продажи ускорят
С 1 марта россияне смогут сразу после продажи или дарения авто (прежде – через 10 дней) подать заявление о снятии его с учета, если договор был нотариально заверен и заключен с использованием портала госуслуг или заключен в простой письменной форме