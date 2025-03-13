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ЦБ сохранил курс доллара на прежнем уровне на 14 марта

Ведомости

Центробанк (ЦБ) принял решение о сохранении официального курса доллара на 14 марта на прежнем уровне – 86,62 руб., следует из данных на сайте регулятора.

Тем временем курс евро был повышен на 0,28 руб., на 14 марта его курс составит 94,26 руб. Юань понизился на 0,05 руб. до 11,87 руб.

ЦБ определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется регулятором по такой системе после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.

10 марта ЦБ сообщил, что по итогам февраля рубль укрепился по отношению к доллару США на 10,5%. Основным драйвером роста выступили ожидания снижения политической напряженности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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