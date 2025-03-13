ЦБ сохранил курс доллара на прежнем уровне на 14 марта
Центробанк (ЦБ) принял решение о сохранении официального курса доллара на 14 марта на прежнем уровне – 86,62 руб., следует из данных на сайте регулятора.
Тем временем курс евро был повышен на 0,28 руб., на 14 марта его курс составит 94,26 руб. Юань понизился на 0,05 руб. до 11,87 руб.
ЦБ определяет курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется регулятором по такой системе после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
10 марта ЦБ сообщил, что по итогам февраля рубль укрепился по отношению к доллару США на 10,5%. Основным драйвером роста выступили ожидания снижения политической напряженности.