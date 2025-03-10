По итогам февраля рубль укрепился к доллару на 10,5%Этому способствовала продажа валюты со стороны экспортеров
Увеличение объемов чистых продаж валюты со стороны экспортеров составило 25% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $12,4 млрд, тогда как по отношению к основным мировым валютам ослабление доллара было незначительным. В частности, индекс доллара США (DXY) снизился всего на 0,7%, а спреды на обмен наличной валюты сузились после расширения в начале 2025 г. Как свидетельствует график, в конце февраля официальный курс доллара колебался на уровне июля 2024 г. В первой декаде февраля россияне продали иностранной валюты на 12,5 млрд руб., во второй половине наоборот – закупили на 19 млрд руб.
Отдельно регулятор приводит данные рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). Так, на рынке госдолга произошло увеличение угла наклона кривой доходности. В первой половине месяца на позитивных политических новостях наблюдалось существенное снижение доходностей, тогда как во второй половине доходности несколько выросли в связи с сохранением жесткой позиции ЦБ по ключевой ставке. 26 февраля стало известно, что на последнем заседании совета директоров регулятора рассматривался вопрос повышения. По итогам месяца на ближнем участке кривой ОФЗ от одного года до двух лет доходности выросли в среднем на 36 базисных пунктов, а на отрезке от трех до 10 лет снизились на 71 базисный пункт. На рынке корпоративных облигаций также наблюдалось снижение – на 410 млрд руб. до 29,1 трлн руб.
По данным регулятора, самую высокую доходность за месяц продемонстрировали рублевые инструменты, при этом сильнее всего выросли акции наиболее чувствительных к санкциям отраслей, почти на 7%. Среднедневной оборот рынка акций достиг максимального за три года значения – 211,4 млрд руб. По итогам месяца индекс Мосбиржи вырос на 8,6% и составил 3200 пунктов. Среди отраслевых индексов наибольший рост показали индексы транспорта (+13,2%), металлов и добычи (+10,9%), банков и финансов (+9%). Также значительно выросли индексы телекоммуникаций (+8,1%), нефти и газа (+7,6%). Как ранее сообщали брокеры, геополитика была в феврале и остается в марте главным драйвером роста рынка. В частности, 12 февраля индекс резко вырос и обновил максимумы июля 2024 г. на новостях о переговорах между президентом РФ Владимиром Путины и главой Белого дома Дональда Трампа.
Но после бурного роста фондовый рынок перешел к коррекции и снижался на фоне неопределенности и отсутствия четких договоренностей касательно мирного урегулирования украинского конфликта, говорится в обзоре ЦБ. Наибольшее снижение по итогам месяца продемонстрировали индексы акций химпроизводства (на 3,2%) и информационных технологий (на 2,6%). По данным регулятора, на это также повлияло укрепление рубля. Индекс информационных технологий снизился как из-за разочаровывающих результатов отдельных компаний за предыдущий год, так и из-за прогнозов участников рынка, что по возвращении в РФ американские компании смогут новь предложить актуальные бизнес-решения в этом секторе.
22 января «Ведомости» писали, что ослабление доллара также связано с протекционистской политикой Трампа. Последние несколько месяцев доллар слабел – с 30 сентября по 17 января индекс DXY укрепился (когда этот индекс укрепляется – доллар слабеет) на 9%, восходящий тренд поддерживали ожидания жестких действий США после прихода к власти Трампа, рассказывала аналитик УК «Альфа-капитал» Алина Попцова. При этом в последнюю неделю доллар стал укрепляться (индекс потерял 1,3%), так как повышение торговых тарифов, как и следующее за ним снижение импорта, будет отложенным и постепенным, сообщал главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.
Трамп в первый день своего президентства вопреки угрозам не стал подписывать указ о тарифных пошлинах на иностранный импорт, писало Bloomberg. При этом он сообщил, что может ввести повышенную ставку тарифов в 25% для Канады и Мексики. Об ответных мерах уже заявили власти обеих стран. Но уже 3 февраля Трамп начал тарифную войну. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о решении обложить зеркальными 25%-ными пошлинами американский экспорт на сумму $155 млрд, включая вина, апельсиновый сок, пиво, кофе, косметику, мотоциклы, бумагу, арахисовое масло, одежду и обувь.
В свою очередь, президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила на своей странице в Х, что велела министру экономики страны реализовать уже обдуманный «план Б», предусматривающий ответные тарифы. Предполагается, что они будут колебаться в диапазоне от 5 до 20% и затронут свинину, сыр, сталь, алюминий. При этом источники CTV News подтвердили, что на первое время ограничения не коснутся американского автопрома.
Министерство коммерции КНР пригрозило обратиться с иском в ВТО. Но это вряд ли изменит позицию Трампа, так как еще со времен президентства Барака Обамы (2009–2017 гг.) США блокируют работу органа ВТО по разрешению споров (апелляционная комиссия), бойкотируя утверждение судей. То есть на практике орган не работает. В середине февраля курс доллара на российском межбанковском рынке опускался и вовсе ниже 90 руб. впервые с 13 сентября 2024 г. Как утверждали эксперты в разговоре с «Ведомостями», I квартал обычно благоприятный для рубля из-за сезонности платежного баланса РФ. Вместе с этим, некоторые аналитики утверждали, что укрепление будет краткосрочным, поскольку параллельно снижаются цены на нефть – котировки российской нефти Urals опускались к отметке $60/баррн. В январе цена на российскую нефть в среднем составляла $67,66/барр., сообщал Минэк на основе «Аргус рус лимитед».
В итоге среднесрочная динамика курса рубля продолжит определяться такими фундаментальными факторами, как торговый и платежный баланс РФ, заключали эксперты, добавляя, что прогноз к концу года составляет до 108 руб./$, поскольку высокая инфляция в России скажется негативно на курсе рубля, а слабые цены на нефть будут оказывать дополнительное давление на рубль. Васильев закладывает в прогнозы на IV квартал средний курс рубля на уровне 105 руб./$, 109 руб. за евро и 14 руб. за юань.