По итогам февраля рубль укрепился к доллару на 10,5%

Министерство коммерции КНР пригрозило обратиться с иском в ВТО. Но это вряд ли изменит позицию Трампа, так как еще со времен президентства Барака Обамы (2009–2017 гг.) США блокируют работу органа ВТО по разрешению споров (апелляционная комиссия), бойкотируя утверждение судей. То есть на практике орган не работает. В середине февраля курс доллара на российском межбанковском рынке опускался и вовсе ниже 90 руб. впервые с 13 сентября 2024 г. Как утверждали эксперты в разговоре с «Ведомостями», I квартал обычно благоприятный для рубля из-за сезонности платежного баланса РФ. Вместе с этим, некоторые аналитики утверждали, что укрепление будет краткосрочным, поскольку параллельно снижаются цены на нефть – котировки российской нефти Urals опускались к отметке $60/баррн. В январе цена на российскую нефть в среднем составляла $67,66/барр., сообщал Минэк на основе «Аргус рус лимитед».