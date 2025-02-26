Банк России обсуждал повышение ключевой ставки на последнем заседании

Банк России обсуждал повышение ключевой ставки на последнем заседанииРегулятор рассматривал как сохранение текущего уровня «ключа», так и его увеличение
Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля рассматривал не только вариант сохранения ключевой ставки на текущем уровне, но и ее повышения на 100 б. п. до 22% годовых. Это следует из резюме обсуждения ключевой ставки (документ опубликован на сайте ЦБ).
Аргументами для возможного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) участники обсуждения называли усиление инфляционного давления в IV квартале 2024 г. «Внутренний спрос также вырос сильнее, чем прогнозировалось. Это означает, что перегрев экономики не только не уменьшился, но мог и возрасти», – говорится в документе. Дополнительное ужесточение ДКП могло бы обеспечить бóльшую уверенность в возвращении инфляции к цели в 2026 г.
В качестве второго фактора отмечается неустойчивое замедление кредитования, которое «зашумлено» высокими бюджетными расходами и сезонно низким спросом на кредиты в начале года.
В качестве еще одной причины в пользу ужесточения ДКП члены совета директоров назвали по-прежнему высокие инфляционные ожидания. «В результате возникает риск перехода экономики в режим постоянно высокой инфляции, выход из которого возможен только через значительное охлаждение экономической активности», – отметил ЦБ. На конец декабря 2024 г. инфляционные ожидания были на уровне 13,9%. Январские данные говорят о том, что население прогнозирует рост цен на 14%. В феврале граждане ожидают, что на горизонте 2025 г. цены вырастут в среднем на 13,7%, что ниже, чем в предыдущем месяце.
В Банке России также считают, что влияние автономных факторов (меры за пределами ДКП, например, банковское регулирование) на динамику кредитования может быть менее существенным, чем прогнозируется. Стабилизация динамики кредитования может оказаться неустойчивой и ускориться после снижения поступлений бюджетных средств. Это создаст дополнительные инфляционные риски.
Тем не менее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% 14 февраля 2025 г. Одним из аргументов в пользу такого решения регулятор называет формирование «условий для будущего снижения инфляции». Кредитная активность все же охлаждается, рост потребительского спроса несколько замедлился, есть признаки начала нормализации ситуации на рынке труда. «Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий достаточна для дальнейшего замедления кредитования и спроса и возвращения инфляции к цели в 2026 г.», – говорится в резюме.
Второй причиной стало наблюдение, что дезинфляционные эффекты от жесткой денежно-кредитной политики могут быть более выраженными при одновременном ужесточении банковского регулирования, для анализа последствий нужно продолжить паузу, отмечает Банк России. «Нужно продолжить паузу, чтобы проанализировать дальнейшее изменение денежно-кредитных условий», – считает ЦБ.
Кроме того, с декабрьского заседания ситуация в экономике существенно не изменилась. Рост сберегательной и охлаждение кредитной активности сопровождались усилением проинфляционных тенденций в экономике, сообщает ЦБ. «В этих условиях решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне является последовательным и соответствующим логике предыдущего заседания», – заявил регулятор.
«Взвешивая все за и против, участники согласились, что повышение ключевой ставки по‑прежнему имеет более серьезные риски, чем ее сохранение», – подчеркивает ЦБ. Это позволит оценить влияние политики в отношении денежно-кредитных условий (ДКУ) при снижении риска избыточного охлаждения экономической активности и отклонения инфляции вниз от цели в будущем.
Дискуссия в совете директоров также развернулась вокруг сигнала о дальнейшей политике Центробанка. Некоторые участники обсуждения ключевой ставки предлагали нейтральный сигнал с учетом более продолжительного периода жестких ДКУ. Они посчитали, что точка перелома проинфляционных тенденций может быть близка. Нейтральный сигнал обеспечил бы гибкость при принятии дальнейших решений. Однако большинство участников обсуждения решило, что риски для инфляции смещены в сторону проинфляционных. Поэтому необходимо было сохранить указание на то, что Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
ЦБ также повысил прогноз по уровню ключевой ставки в ближайшие годы. В 2025 г. средняя ключевая ставка ожидается в диапазоне 19– 22% годовых, в 2026 г. – 13 –14% годовых. В 2027 г. средняя ключевая ставка окажется в нейтральном диапазоне – 7,5 – 8,5% годовых, прогнозирует регулятор.
В базовом сценарии перегрев в экономике будет постепенно снижаться под влиянием денежно-кредитной политики, считает Банк России. Более высокий уровень роста на конец 2024 г. привел к тому, что прогноз его темпов был повышен на 0,5 п. п. до 1– 2% в 2025 г. Прогноз на 2026 г. понижен на 0,5 п. п. до 0,5 –1,5% на фоне жестких ДКУ. Сбалансированные темпы роста ЦБ ожидает в 2027 г. – 1,5 –2,5%.
Инфляция будет постепенно снижаться в 2025 –2026 гг., ожидает ЦБ. Прогноз на 2025 г. повышен на 2,5 –3,0 п. п. до 7–8% из‑за более высокой фактической инфляции, чем прогнозировалось в октябре 2024 г. ДКП обеспечит в 2026 г. снижение годовой инфляции до 4% и сохранение ее вблизи цели в дальнейшем.