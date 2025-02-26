Банк России обсуждал повышение ключевой ставки на последнем заседании

В качестве еще одной причины в пользу ужесточения ДКП члены совета директоров назвали по-прежнему высокие инфляционные ожидания. «В результате возникает риск перехода экономики в режим постоянно высокой инфляции, выход из которого возможен только через значительное охлаждение экономической активности», – отметил ЦБ. На конец декабря 2024 г. инфляционные ожидания были на уровне 13,9%. Январские данные говорят о том, что население прогнозирует рост цен на 14%. В феврале граждане ожидают, что на горизонте 2025 г. цены вырастут в среднем на 13,7%, что ниже, чем в предыдущем месяце.