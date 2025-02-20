Предприятия и население снизили ценовые ожидания в феврале

Индикатор ценовых ожиданий в феврале также уменьшился. Показатель отражает баланс ответов компаний о том, вырастет ли стоимость товаров в следующие три месяца: его увеличение свидетельствует об усилении ожидаемого роста цен, снижение – о замедлении. При этом индикатор все еще оставался существенно выше, чем в 2017–2019 гг., когда инфляция была вблизи цели, напоминает ЦБ. Наиболее заметно показатель снизился в добыче полезных ископаемых, сфере услуг и торговле автотранспортными средствами. При этом крупные компании в отраслях сельского хозяйства и строительства повысили до максимума с начала 2023 г. ожидания роста цен, следует из данных ЦБ.