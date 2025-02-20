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Предприятия и население снизили ценовые ожидания в феврале

Эксперты объясняют это укреплением рубля и отсутствием серьезных ценовых скачков в начале года
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ценовые ожидания компаний заметно снизились в феврале, следует из данных Банка России. Средний прогнозируемый предприятиями темп прироста цен в ближайшие три месяца в годовом выражении уменьшился до 7,1% – в январе он составлял 10,8%. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «Мониторинг предприятий». Заметное снижение произошло впервые с I квартала прошлого года, отмечает ЦБ. Причем эта тенденция касается всех отраслей. Минимального прироста цен ожидают предприятия электроэнергетики (1,4%) и водоснабжения (2,9%), самый высокий сохранился в розничной и оптовой торговле (12,9% и 12,6% соответственно).

Индикатор ценовых ожиданий в феврале также уменьшился. Показатель отражает баланс ответов компаний о том, вырастет ли стоимость товаров в следующие три месяца: его увеличение свидетельствует об усилении ожидаемого роста цен, снижение – о замедлении. При этом индикатор все еще оставался существенно выше, чем в 2017–2019 гг., когда инфляция была вблизи цели, напоминает ЦБ. Наиболее заметно показатель снизился в добыче полезных ископаемых, сфере услуг и торговле автотранспортными средствами. При этом крупные компании в отраслях сельского хозяйства и строительства повысили до максимума с начала 2023 г. ожидания роста цен, следует из данных ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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