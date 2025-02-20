Предприятия и население снизили ценовые ожидания в феврале

Предприятия и население снизили ценовые ожидания в февралеЭксперты объясняют это укреплением рубля и отсутствием серьезных ценовых скачков в начале года
Ценовые ожидания компаний заметно снизились в феврале, следует из данных Банка России. Средний прогнозируемый предприятиями темп прироста цен в ближайшие три месяца в годовом выражении уменьшился до 7,1% – в январе он составлял 10,8%. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «Мониторинг предприятий». Заметное снижение произошло впервые с I квартала прошлого года, отмечает ЦБ. Причем эта тенденция касается всех отраслей. Минимального прироста цен ожидают предприятия электроэнергетики (1,4%) и водоснабжения (2,9%), самый высокий сохранился в розничной и оптовой торговле (12,9% и 12,6% соответственно).
Индикатор ценовых ожиданий в феврале также уменьшился. Показатель отражает баланс ответов компаний о том, вырастет ли стоимость товаров в следующие три месяца: его увеличение свидетельствует об усилении ожидаемого роста цен, снижение – о замедлении. При этом индикатор все еще оставался существенно выше, чем в 2017–2019 гг., когда инфляция была вблизи цели, напоминает ЦБ. Наиболее заметно показатель снизился в добыче полезных ископаемых, сфере услуг и торговле автотранспортными средствами. При этом крупные компании в отраслях сельского хозяйства и строительства повысили до максимума с начала 2023 г. ожидания роста цен, следует из данных ЦБ.