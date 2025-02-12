После разговора Путина и Трампа индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов

Накануне, 10 февраля, индекс Мосбиржи впервые с 26 июля 2024 г. превысил показатель в 3000 пунктов. На 17:38 мск он составил 3013 пунктов, поднявшись в ходе торгов на 1,58%. Тогда, по словам экспертов, рынку оказывали поддержку ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 21% и тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора. Но в ходе допсессии индекс вновь опустился ниже отметки.