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После разговора Путина и Трампа индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов

Ведомости

Индекс Московской биржи поднялся до 3100 пунктов после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, следует из данных торговой площадки.

До новостей о переговорах лидеров стран индекс не превышал 3020 пунктов. Показатель на 20:44 составлял 3122 пункта (+3,48%). Нынешний показатель – самый высокий с 9 июля 2024 г.

Лидеры роста – «Газпром» (+7,71%), «Юнипро» (+5,02%), «Новатэк» (+5,02%), «Т-техно» (+4,54%), а также Сбербанк (+4,23%). Лидеры снижения – «Фосагро» (-2,23%), ЮГК (-1,74%), «Эн+груп» (-0,96%), «Сургутнефтегаз» (-0,55%).

В ходе разговора главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Президент России поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы «наши страны работали вместе».

Накануне, 10 февраля, индекс Мосбиржи впервые с 26 июля 2024 г. превысил показатель в 3000 пунктов. На 17:38 мск он составил 3013 пунктов, поднявшись в ходе торгов на 1,58%. Тогда, по словам экспертов, рынку оказывали поддержку ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 21% и тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора. Но в ходе допсессии индекс вновь опустился ниже отметки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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