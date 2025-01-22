Почему доллар слабеет, а рубль укрепляется

Почему доллар слабеет, а рубль укрепляетсяАмериканская валюта слабела во вторник из-за рисков торговых войн
Доллар слабел во вторник по отношению к рублю и другим мировым валютам – это происходило в день, когда новый президент США Дональд Трамп подписал почти 200 указов и распоряжений после своей инаугурации. Индекс доллара США (DXY; показатель стоимости доллара США в сравнении с евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком – чем сильнее доллар относительно корзины основных валют, тем выше будет индекс. – «Ведомости») во вторник открылся на уровне 107,98 п., что на 1,3% ниже отметки предыдущего дня. К 18.30 мск он восстановился только до 108,3 п. – на 1% меньше, чем при закрытии в прошлый день.
Банк России установил официальный курс доллара ниже 100 руб. – впервые с 27 декабря. За день американская валюта к российской потеряла 2% и теперь стоит 99,93 руб. При этом курс укрепился и по отношению к другим валютам, хотя и не так значительно – к евро на 1,68% до 103,29 руб., к юаню – на 0,65% до 13,74 руб. С 27 декабря 2024 г. Банк России устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка – регулятор может рассчитывать котировки посредством кросс-курса.