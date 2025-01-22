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Почему доллар слабеет, а рубль укрепляется

Американская валюта слабела во вторник из-за рисков торговых войн
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Доллар слабел во вторник по отношению к рублю и другим мировым валютам – это происходило в день, когда новый президент США Дональд Трамп подписал почти 200 указов и распоряжений после своей инаугурации. Индекс доллара США (DXY; показатель стоимости доллара США в сравнении с евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком – чем сильнее доллар относительно корзины основных валют, тем выше будет индекс. – «Ведомости») во вторник открылся на уровне 107,98 п., что на 1,3% ниже отметки предыдущего дня. К 18.30 мск он восстановился только до 108,3 п. – на 1% меньше, чем при закрытии в прошлый день.

Банк России установил официальный курс доллара ниже 100 руб. – впервые с 27 декабря. За день американская валюта к российской потеряла 2% и теперь стоит 99,93 руб. При этом курс укрепился и по отношению к другим валютам, хотя и не так значительно – к евро на 1,68% до 103,29 руб., к юаню – на 0,65% до 13,74 руб. С 27 декабря 2024 г. Банк России устанавливает официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка – регулятор может рассчитывать котировки посредством кросс-курса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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