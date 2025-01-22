Почему доллар слабеет, а рубль укрепляется

Доллар слабел во вторник по отношению к рублю и другим мировым валютам – это происходило в день, когда новый президент США Дональд Трамп подписал почти 200 указов и распоряжений после своей инаугурации. Индекс доллара США (DXY; показатель стоимости доллара США в сравнении с евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком – чем сильнее доллар относительно корзины основных валют, тем выше будет индекс. – «Ведомости») во вторник открылся на уровне 107,98 п., что на 1,3% ниже отметки предыдущего дня. К 18.30 мск он восстановился только до 108,3 п. – на 1% меньше, чем при закрытии в прошлый день.