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Чистая прибыль Сбербанка в I квартале выросла на 11%

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка в I квартале 2025 г. увеличилась на 11% год к году, до 404,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,6%. Об этом сообщается на сайте компании.

Чистые процентные доходы за три месяца текущего года выросли на 15,0% год к году, составив 711,6 млрд руб. Это произошло за счет увеличения объема работающих активов. За указанный период чистые комиссионные доходы возросли на 1,9% год к году, до 168,9 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 14,3% год к году и достигли 237,8 млрд руб.

С начала 2025 г. число розничных клиентов увеличилось на 0,2 млн, до 110,1 млн человек. Количество активных корпоративных клиентов составило 3,3 млн компаний. Розничный кредитный портфель без учета цессии по автокредитам увеличился на 0,1% с начала года до 17,5 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель сократился на 1,8% (+0,4% без учета валютной переоценки).

Средства физических лиц увеличились на 2,2% (+3,1% без учета валютной переоценки) и достигли 28,2 трлн руб. Средства юридических лиц снизились на 6,5% (-3,4% без учета валютной переоценки).

По результатам 2024 г. Сбербанк зафиксировал рекордную чистую прибыль в размере 1,56 трлн руб., что является ростом относительно показателя предыдущего года (1,493 трлн руб.), писали «Ведомости» 17 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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