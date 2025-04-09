Чистая прибыль Сбербанка в I квартале выросла на 11%

Чистые процентные доходы за три месяца текущего года выросли на 15,0% год к году, составив 711,6 млрд руб. Это произошло за счет увеличения объема работающих активов. За указанный период чистые комиссионные доходы возросли на 1,9% год к году, до 168,9 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 14,3% год к году и достигли 237,8 млрд руб.