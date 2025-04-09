Чистая прибыль Сбербанка в I квартале выросла на 11%
Чистая прибыль Сбербанка в I квартале 2025 г. увеличилась на 11% год к году, до 404,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,6%. Об этом сообщается на сайте компании.
Чистые процентные доходы за три месяца текущего года выросли на 15,0% год к году, составив 711,6 млрд руб. Это произошло за счет увеличения объема работающих активов. За указанный период чистые комиссионные доходы возросли на 1,9% год к году, до 168,9 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 14,3% год к году и достигли 237,8 млрд руб.
С начала 2025 г. число розничных клиентов увеличилось на 0,2 млн, до 110,1 млн человек. Количество активных корпоративных клиентов составило 3,3 млн компаний. Розничный кредитный портфель без учета цессии по автокредитам увеличился на 0,1% с начала года до 17,5 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель сократился на 1,8% (+0,4% без учета валютной переоценки).
Средства физических лиц увеличились на 2,2% (+3,1% без учета валютной переоценки) и достигли 28,2 трлн руб. Средства юридических лиц снизились на 6,5% (-3,4% без учета валютной переоценки).