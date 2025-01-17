Сбербанк получил прибыль в 1,56 трлн рублей по итогам 2024 года

Операционные расходы в декабре составили 111,7 млрд руб., увеличившись на 12,1% по сравнению с прошлым годом. За год операционные расходы возросли на 16,3%, достигнув 979,7 млрд руб. Розничный кредитный портфель Сбербанка снизился на 0,1% за месяц, но увеличился на 12,4% с начала года до 17,5 трлн руб. В декабре было выдано лишь 286 млрд руб. кредитов частным клиентам, что более чем на 12,5% меньше по сравнению с ноябрем. Портфель жилищных кредитов вырос на 0,2% за месяц и на 8,6% с начала года до 11 трлн руб. Портфель потребительских кредитов сократился на 3,1% до 3,9 трлн руб.