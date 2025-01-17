Сбербанк получил прибыль в 1,56 трлн рублей по итогам 2024 года
Сбербанк в 2024 г. зафиксировал рекордную чистую прибыль в размере 1,56 трлн руб., что является ростом по сравнению с 1,493 трлн руб. в 2023 г. Рентабельность капитала составила 23,4%, а в декабре прибыль достигла 117,6 млрд руб., следует из сообщения компании.
Чистые процентные доходы в декабре увеличились на 9,4% по сравнению с прошлым годом, составив 244,5 млрд руб. За весь год они выросли на 12,4%, достигнув 2,6 трлн руб. благодаря увеличению объема работающих активов. В то же время чистые комиссионные доходы в декабре снизились на 10% до 72 млрд руб. из-за высокой базы предыдущего года, но за весь 2024 г. они увеличились на 4,2%, составив 746,4 млрд руб. Расходы на резервы и переоценку кредитов возросли на 12,3% и составили 714,7 млрд руб. В декабре этот показатель уменьшился на 97,4% до 1,4 млрд руб. благодаря укреплению рубля.
Операционные расходы в декабре составили 111,7 млрд руб., увеличившись на 12,1% по сравнению с прошлым годом. За год операционные расходы возросли на 16,3%, достигнув 979,7 млрд руб. Розничный кредитный портфель Сбербанка снизился на 0,1% за месяц, но увеличился на 12,4% с начала года до 17,5 трлн руб. В декабре было выдано лишь 286 млрд руб. кредитов частным клиентам, что более чем на 12,5% меньше по сравнению с ноябрем. Портфель жилищных кредитов вырос на 0,2% за месяц и на 8,6% с начала года до 11 трлн руб. Портфель потребительских кредитов сократился на 3,1% до 3,9 трлн руб.
Корпоративный кредитный портфель уменьшился на 1,4% за месяц до 27,8 трлн руб. С начала года он увеличился на 19%. В декабре корпоративным клиентам было выдано кредитов на сумму 2,4 трлн руб. Доля просроченной задолженности составила 2,2%. Средства физических лиц возросли на 2,5% за месяц и на 21,9% с начала года до 27,6 трлн руб. Средства юридических лиц составили 13,2 трлн руб. и снизились на 3,5% за месяц. С начала года средства юридических лиц увеличились на 20,9%.