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Сбербанк получил прибыль в 1,56 трлн рублей по итогам 2024 года

Ведомости

Сбербанк в 2024 г. зафиксировал рекордную чистую прибыль в размере 1,56 трлн руб., что является ростом по сравнению с 1,493 трлн руб. в 2023 г. Рентабельность капитала составила 23,4%, а в декабре прибыль достигла 117,6 млрд руб., следует из сообщения компании.

Чистые процентные доходы в декабре увеличились на 9,4% по сравнению с прошлым годом, составив 244,5 млрд руб. За весь год они выросли на 12,4%, достигнув 2,6 трлн руб. благодаря увеличению объема работающих активов. В то же время чистые комиссионные доходы в декабре снизились на 10% до 72 млрд руб. из-за высокой базы предыдущего года, но за весь 2024 г. они увеличились на 4,2%, составив 746,4 млрд руб. Расходы на резервы и переоценку кредитов возросли на 12,3% и составили 714,7 млрд руб. В декабре этот показатель уменьшился на 97,4% до 1,4 млрд руб. благодаря укреплению рубля.

Операционные расходы в декабре составили 111,7 млрд руб., увеличившись на 12,1% по сравнению с прошлым годом. За год операционные расходы возросли на 16,3%, достигнув 979,7 млрд руб. Розничный кредитный портфель Сбербанка снизился на 0,1% за месяц, но увеличился на 12,4% с начала года до 17,5 трлн руб. В декабре было выдано лишь 286 млрд руб. кредитов частным клиентам, что более чем на 12,5% меньше по сравнению с ноябрем. Портфель жилищных кредитов вырос на 0,2% за месяц и на 8,6% с начала года до 11 трлн руб. Портфель потребительских кредитов сократился на 3,1% до 3,9 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель уменьшился на 1,4% за месяц до 27,8 трлн руб. С начала года он увеличился на 19%. В декабре корпоративным клиентам было выдано кредитов на сумму 2,4 трлн руб. Доля просроченной задолженности составила 2,2%. Средства физических лиц возросли на 2,5% за месяц и на 21,9% с начала года до 27,6 трлн руб. Средства юридических лиц составили 13,2 трлн руб. и снизились на 3,5% за месяц. С начала года средства юридических лиц увеличились на 20,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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