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Приложение Т-банка пропало из App Store

Ведомости

Приложение Т-банка Freelance Case стало недоступно для скачивания в App Store, убедился корреспондент «Ведомостей».

18 апреля Т-банк сообщил в своем Telegram-канале, что официальное приложение банка стало снова доступно в App Store. Там уточнили, что банк выпустил последнюю версию приложения: более быструю, безопасную и с новыми функциями. Появилось и новое название – Freelance Case. В Т-банке предупредили, что приложение могут удалить из App Store в любой момент, и призвали пользователей скачайте его, пока оно доступно.

Летом 2023 г. мобильное приложение «Тинькофф банка» было удалено из магазина приложения Google Play. Осенью того же года в кредитной организации сообщили о появлении фейкового приложения «Тинькофф» в App Store под названием TBank App. В феврале 2024 г. пользователей техники Apple предупредили о трех поддельных приложениях банка в App Store. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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