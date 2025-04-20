Приложение Т-банка пропало из App Store
Приложение Т-банка Freelance Case стало недоступно для скачивания в App Store, убедился корреспондент «Ведомостей».
18 апреля Т-банк сообщил в своем Telegram-канале, что официальное приложение банка стало снова доступно в App Store. Там уточнили, что банк выпустил последнюю версию приложения: более быструю, безопасную и с новыми функциями. Появилось и новое название – Freelance Case. В Т-банке предупредили, что приложение могут удалить из App Store в любой момент, и призвали пользователей скачайте его, пока оно доступно.
Летом 2023 г. мобильное приложение «Тинькофф банка» было удалено из магазина приложения Google Play. Осенью того же года в кредитной организации сообщили о появлении фейкового приложения «Тинькофф» в App Store под названием TBank App. В феврале 2024 г. пользователей техники Apple предупредили о трех поддельных приложениях банка в App Store.