Приложение Т-банка пропало из App Store

18 апреля Т-банк сообщил в своем Telegram-канале, что официальное приложение банка стало снова доступно в App Store. Там уточнили, что банк выпустил последнюю версию приложения: более быструю, безопасную и с новыми функциями. Появилось и новое название – Freelance Case. В Т-банке предупредили, что приложение могут удалить из App Store в любой момент, и призвали пользователей скачайте его, пока оно доступно.