Средние ставки по потребкредитам в РФ снизились до 35%
Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) снизился на 5% за месяц – до 35% с 40% в конце марта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные с сайтов крупнейших банков.
Отмечается, что снижение зафиксировано перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на 25 апреля. Реальные ставки были скорректированы 11 банками из топа-15. В этот период минимальная стоимость кредитов упала на 1% до 28,3%. Максимальная при этом составляет 42%.
По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, банки ждут начала цикла снижения ключевой ставки во второй половине 2025 г. В связи с этим финансовые организации уже сейчас начали постепенно снижать ставки по всем видам продуктов.
16 апреля «Ведомости Аналитика» писали, что Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ставок по рыночной ипотеке на 1–2 п. п. Аналогичные решения приняли Альфа-банк, Совкомбанк, «Абсолют банк», банк «Санкт-Петербург», Азиатско-Тихоокеанский банк и др. Отмечалось, что речь о первом заметном снижении ставок после резкого роста в конце прошлого года, когда ключевая ставка ЦБ достигла 21%. Ряд аналитиков видит в снижении процентных ставок первые признаки готовящегося смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора.