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Средние ставки по потребкредитам в РФ снизились до 35%

Ведомости

Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) снизился на 5% за месяц – до 35% с 40% в конце марта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные с сайтов крупнейших банков.

Отмечается, что снижение зафиксировано перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое запланировано на 25 апреля. Реальные ставки были скорректированы 11 банками из топа-15. В этот период минимальная стоимость кредитов упала на 1% до 28,3%. Максимальная при этом составляет 42%.

По словам  управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, банки ждут начала цикла снижения ключевой ставки во второй половине 2025 г. В связи с этим финансовые организации уже сейчас начали постепенно снижать ставки по всем видам продуктов.

16 апреля «Ведомости Аналитика» писали, что Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ставок по рыночной ипотеке на 1–2 п. п. Аналогичные решения приняли Альфа-банкСовкомбанк, «Абсолют банк», банк «Санкт-Петербург», Азиатско-Тихоокеанский банк и др. Отмечалось, что речь о первом заметном снижении ставок после резкого роста в конце прошлого года, когда ключевая ставка ЦБ достигла 21%. Ряд аналитиков видит в снижении процентных ставок первые признаки готовящегося смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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