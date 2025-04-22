Средние ставки по потребкредитам в РФ снизились до 35%

16 апреля «Ведомости Аналитика» писали, что Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ставок по рыночной ипотеке на 1–2 п. п. Аналогичные решения приняли Альфа-банк, Совкомбанк, «Абсолют банк», банк «Санкт-Петербург», Азиатско-Тихоокеанский банк и др. Отмечалось, что речь о первом заметном снижении ставок после резкого роста в конце прошлого года, когда ключевая ставка ЦБ достигла 21%. Ряд аналитиков видит в снижении процентных ставок первые признаки готовящегося смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора.