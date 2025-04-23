В «Сбере» прокомментировали идею создания криптобиржи
Банк считает создание криптобиржи способом расширения инвестиционных возможностей инвесторов и возможностью диверсифицировать портфели на фоне увеличения интереса к цифровым активам, сообщила руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова.
«Мы поддерживаем инициативы Центрального банка и Минфина по повышению прозрачности и безопасности операций, включая ограничение доступа к торгам для особо квалифицированных инвесторов с активами от 100 млн руб.», – говорится в комментарии.
Среди проблем, которые пока мешают развитию рынка криптовалют, эксперт отметила недостаточное регулирование и наличие правовых «серых зон». Кубезова считает необходимым создание надежных механизмов защиты инвесторов, в том числе порядок верификации клиентов и активов.
Глава министерства финансов Антон Силуанов в ходе коллегии Минфина заявил, что ведомство совместно с Банком России запустит криптобиржу для квалифицированных инвесторов. Это нужно для легализации цифровых активов.