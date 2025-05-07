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ВТБ и «Сбер» предупредили о возможных перебоях в работе банкоматов и терминалов

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Банки «Сбер» и ВТБ предупредили о возможных перебоях в работе некоторых банкоматов и терминалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы кредитных организаций.

Ранее Сбербанк в СМС-рассылке предупредил клиентов о возможных сложностях с доступом в мобильное приложение. Банк уточнил, что причина этому – перебои в работе мобильного интернета в Москве и Московской области во время подготовки к празднованию Дня Победы. Для совершения операций Сбербанк рекомендует подключиться к Wi-Fi или повторить операцию позднее.

6 мая мэрия Москвы предупредила о возможных сбоях во время использования мобильного интернета с 7 по 9 мая в связи с обеспечением безопасности на мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Жители уже сообщали о проблемах в работе операторов «Билайн», МТС, «МегаФон» и Tele2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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