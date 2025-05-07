ВТБ и «Сбер» предупредили о возможных перебоях в работе банкоматов и терминалов

Ранее Сбербанк в СМС-рассылке предупредил клиентов о возможных сложностях с доступом в мобильное приложение. Банк уточнил, что причина этому – перебои в работе мобильного интернета в Москве и Московской области во время подготовки к празднованию Дня Победы. Для совершения операций Сбербанк рекомендует подключиться к Wi-Fi или повторить операцию позднее.