Сбербанк предупредил о возможных проблемах с доступом в приложение банка
Сбербанк в СМС-рассылке предупредил клиентов о возможных сложностях с доступом в мобильное приложение.
Банк уточнил, что причина этому – перебои в работе мобильного интернета в Москве и Московской области во время подготовки к празднованию Дня Победы. Для совершения операций Сбербанк рекомендует подключиться к Wi-Fi или повторить операцию позднее.
6 мая мэрия Москвы предупредила о возможных сбоях во время использования мобильного интернета в 7 по 9 мая в связи с обеспечением безопасности на мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Жители уже сообщали о проблемах в работе операторов «Билайн», МТС, «МегаФон» и Tele2.