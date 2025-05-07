Сбербанк предупредил о возможных проблемах с доступом в приложение банка

6 мая мэрия Москвы предупредила о возможных сбоях во время использования мобильного интернета в 7 по 9 мая в связи с обеспечением безопасности на мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Жители уже сообщали о проблемах в работе операторов «Билайн», МТС, «МегаФон» и Tele2.