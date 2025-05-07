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ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля на праздничные дни

Ведомости

Банк России понизил курс доллара на 0,1 руб. до 80,86 руб. на праздничные дни с 8 по 11 марта. Это следует из данных регулятора.

Центробанк также понизил курс юаня – на 0,03 руб. до 11,18 руб. Курс евро тем временем возрос на 0,23 руб., достигнув 92,14 руб.

Регулятор устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Московской биржи в июне 2024 г.

25 апреля на заседании совета директоров Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор пояснил, что текущий уровень ставки необходим для замедления темпов роста цен и достижения целевого уровня инфляции в 4% в будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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