ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля на праздничные дни
Банк России понизил курс доллара на 0,1 руб. до 80,86 руб. на праздничные дни с 8 по 11 марта. Это следует из данных регулятора.
Центробанк также понизил курс юаня – на 0,03 руб. до 11,18 руб. Курс евро тем временем возрос на 0,23 руб., достигнув 92,14 руб.
Регулятор устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Московской биржи в июне 2024 г.
25 апреля на заседании совета директоров Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор пояснил, что текущий уровень ставки необходим для замедления темпов роста цен и достижения целевого уровня инфляции в 4% в будущем.