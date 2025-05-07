ЦБ установил курс доллара ниже 81 рубля на праздничные дни

25 апреля на заседании совета директоров Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор пояснил, что текущий уровень ставки необходим для замедления темпов роста цен и достижения целевого уровня инфляции в 4% в будущем.