Банк ВТБ перестал взимать комиссию с застройщиков
ВТБ отменил комиссию для застройщиков в рамках ипотечных программ. Об этом сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.
«Она должна была быть уже отменена с нашей стороны, конечно. Я думаю, прекратили», – заявил он (цитата по ТАСС).
На расширенном заседании президиума Государственного совета, посвященном нацпроекту «Инфраструктура для жизни», 15 апреля президент РФ Владимир Путин призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Президент призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства средства на субсидирование подобных программ.