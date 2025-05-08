Банк ВТБ перестал взимать комиссию с застройщиков

На расширенном заседании президиума Государственного совета, посвященном нацпроекту «Инфраструктура для жизни», 15 апреля президент РФ Владимир Путин призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Президент призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства средства на субсидирование подобных программ.