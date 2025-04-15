Путин призвал банки отказаться от дополнительных комиссий по ипотеке
Президент России Владимир Путин призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Эту тему президент затронул на расширенном заседании президиума Государственного совета, посвященном нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Путин отметил, что даже те семьи, которые имеют право на льготную ипотеку, часто отказываются от нее из-за дополнительных комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий. Президент призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства средства на субсидирование подобных программ.
В противном случае, как сказал глава государства, свыше 2000 проектов жилищного строительства сдвигаются на полгода, а застройщики сталкиваются со снижением спроса.
К 2030 г. планируется ввести 663 млн кв. м жилья, к 2036 г. – 1,383 млрд кв. м. Это позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 кв. м на человека, сказал Путин.
Из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 г. может составить 30 млн кв. м, следовало из отчета Дом.РФ. Представитель госкомпании напоминает, что в I квартале этого года девелоперы на фоне снижения востребованности жилья сократили число новых проектов на 24% в годовом выражении до 8,1 млн кв. м. Объемы строительства, по прогнозу Дом.РФ, будут падать на протяжении всего 2025 г. в случае сохранения высокой ключевой ставки и низких продаж. И даже при условии снижения ставки до 7,5–8,5% в 2027 г. российские застройщики не успеют нарастить число новых проектов в связи с длительными сроками возведения домов.