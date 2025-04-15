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Путин призвал банки отказаться от дополнительных комиссий по ипотеке

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Президент России Владимир Путин призвал отказаться от дополнительных комиссий банков по ипотеке. Эту тему президент затронул на расширенном заседании президиума Государственного совета, посвященном нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Путин отметил, что даже те семьи, которые имеют право на льготную ипотеку, часто отказываются от нее из-за дополнительных комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий. Президент призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства средства на субсидирование подобных программ.

В противном случае, как сказал глава государства, свыше 2000 проектов жилищного строительства сдвигаются на полгода, а застройщики сталкиваются со снижением спроса.

К 2030 г. планируется ввести 663 млн кв. м жилья, к 2036 г. – 1,383 млрд кв. м. Это позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 кв. м на человека, сказал Путин.

Из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 г. может составить 30 млн кв. м, следовало из отчета Дом.РФ. Представитель госкомпании напоминает, что в I квартале этого года девелоперы на фоне снижения востребованности жилья сократили число новых проектов на 24% в годовом выражении до 8,1 млн кв. м. Объемы строительства, по прогнозу Дом.РФ, будут падать на протяжении всего 2025 г. в случае сохранения высокой ключевой ставки и низких продаж. И даже при условии снижения ставки до 7,5–8,5% в 2027 г. российские застройщики не успеют нарастить число новых проектов в связи с длительными сроками возведения домов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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