Что сказал Путин на заседании президиума Госсовета: главное

Что сказал Путин на заседании президиума Госсовета: главноеРасширенная встреча посвящена развитию инфраструктуры для жизни россиян
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи расширенное заседание президиума Государственного совета, посвященное нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В центре повестки – улучшение жилищных условий россиян, обновление муниципальной инфраструктуры, развитие общественных пространств, транспорта и дорожной сети.
По словам президента, ключевая цель – создание комфортной, безопасной и современной среды во всех регионах страны. Одним из инструментов должна стать поддержка опорных населенных пунктов, в которых проживают две трети граждан. Всего таких пунктов – 2160, и именно они вместе с крупнейшими мегаполисами формируют инфраструктурный каркас России и обеспечивают устойчивое развитие.
«В субъектах Федерации уже приступили к составлению мастер-планов, однако у этого документа пока нет четкого правового статуса. Работа над соответствующим законопроектом ведется, но затягивать ее нельзя. При этом надо наконец внести ясность: как мастер-планы будут соотноситься с генеральными и комплексными планами развития территорий», – заявил Путин.
Необходимость наведения порядка в семейной ипотеке
Отдельно президент остановился на задачах жилищного строительства. К 2030 г. планируется ввести 663 млн кв. м жилья, к 2036 г. – 1,383 млрд кв. м. Это позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 кв. м на человека. Однако текущая экономическая ситуация несет риски: по стране свыше 2000 проектов по жилью сдвигаются на полгода, застройщики сталкиваются со снижением спроса. Причина – высокая стоимость кредита и сокращение объемов ипотечного кредитования.
Глава страны отметил, что даже семьи, имеющие право на льготную ипотеку, отказываются от нее из-за скрытых комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий. Путин призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства ресурсы на субсидирование таких программ.
Особое внимание глава государства уделил индивидуальному жилищному строительству. В 2024 г. объем ИЖС составил 62,3 млн кв. м – 58% от общего ввода жилья в стране. Путин подчеркнул, что этому способствовали «дачная амнистия», программы социальной газификации, развитие дорожной сети, строительство ФАПов и упрощенное подключение к электросетям.
«Необходимо наращивать этот сегмент жилья, обращать особое внимание на предоставление земельных участков, на их обеспеченность инфраструктурой, на создание надежных механизмов для того, чтобы граждане могли вкладывать свои средства в индивидуальное строительство», – отметил он.
Президент напомнил о планах переселения 345 000 человек из аварийного жилья до 2030 г. – это не менее 6,2 млн кв. м непригодного жилфонда. Однако ежегодный прирост аварийного фонда может превысить 2,2 млн кв. м – в основном из-за износа советских домов массовых серий. Путин призвал представить предложения по решению этой задачи.
Обновление систем ЖКХ и ремонт домов
По словам главы РФ, сфере ЖКХ с 2018 г. из федерального бюджета выделено более 600 млрд руб., модернизировано 3655 объектов и свыше 10 000 км инженерных сетей. До 2030 г. на обновление систем ЖКХ потребуется не менее 4,5 трлн руб. Путин призвал использовать внутренние ресурсы отрасли и выстроить систему выявления и предотвращения аварий.
Президент также поставил задачу разработать понятные стандарты содержания и ремонта многоквартирных домов. В стране их более 950 000, и жители должны понимать, как формируется и расходуется плата, включая сборы на капремонт. За это, по его словам, несут прямую ответственность управляющие компании.
Развитие дорог
Одним из приоритетов нацпроекта, по словам президента, остаются дороги. В нормативном состоянии находится более 50% региональных трасс и 85% дорог в 105 городских агломерациях. Однако из-за климатических условий дорожное покрытие нуждается в постоянном обновлении.
«Поэтому набранные темпы нельзя снижать, и решать задачи, поставленные в этой сфере, нужно эффективно и качественно», – подчеркнул Путин.
Дополнительно президент отметил развитие общественного транспорта. В соответствии с целями проекта не менее 85% подвижного состава должно соответствовать современным требованиям – быть удобным, безопасным и экологичным.
В завершение своей речи президент призвал использовать весь спектр доступных финансовых инструментов для решения обозначенных задач.