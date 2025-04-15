Газета
Телеграм
/ Политика

Что сказал Путин на заседании президиума Госсовета: главное

Расширенная встреча посвящена развитию инфраструктуры для жизни россиян
Елена Вострикова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи расширенное заседание президиума Государственного совета, посвященное нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В центре повестки – улучшение жилищных условий россиян, обновление муниципальной инфраструктуры, развитие общественных пространств, транспорта и дорожной сети.

По словам президента, ключевая цель – создание комфортной, безопасной и современной среды во всех регионах страны. Одним из инструментов должна стать поддержка опорных населенных пунктов, в которых проживают две трети граждан. Всего таких пунктов – 2160, и именно они вместе с крупнейшими мегаполисами формируют инфраструктурный каркас России и обеспечивают устойчивое развитие.

«В субъектах Федерации уже приступили к составлению мастер-планов, однако у этого документа пока нет четкого правового статуса. Работа над соответствующим законопроектом ведется, но затягивать ее нельзя. При этом надо наконец внести ясность: как мастер-планы будут соотноситься с генеральными и комплексными планами развития территорий», – заявил Путин.

Необходимость наведения порядка в семейной ипотеке

Отдельно президент остановился на задачах жилищного строительства. К 2030 г. планируется ввести 663 млн кв. м жилья, к 2036 г. – 1,383 млрд кв. м. Это позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 кв. м на человека. Однако текущая экономическая ситуация несет риски: по стране свыше 2000 проектов по жилью сдвигаются на полгода, застройщики сталкиваются со снижением спроса. Причина – высокая стоимость кредита и сокращение объемов ипотечного кредитования.

Глава страны отметил, что даже семьи, имеющие право на льготную ипотеку, отказываются от нее из-за скрытых комиссий в размере 5–10%, которые банки взимают сверх базовых условий. Путин призвал навести порядок в этой сфере, напомнив, что банки получают от государства ресурсы на субсидирование таких программ.

Особое внимание глава государства уделил индивидуальному жилищному строительству. В 2024 г. объем ИЖС составил 62,3 млн кв. м – 58% от общего ввода жилья в стране. Путин подчеркнул, что этому способствовали «дачная амнистия», программы социальной газификации, развитие дорожной сети, строительство ФАПов и упрощенное подключение к электросетям.

«Необходимо наращивать этот сегмент жилья, обращать особое внимание на предоставление земельных участков, на их обеспеченность инфраструктурой, на создание надежных механизмов для того, чтобы граждане могли вкладывать свои средства в индивидуальное строительство», – отметил он.

Президент напомнил о планах переселения 345 000 человек из аварийного жилья до 2030 г. – это не менее 6,2 млн кв. м непригодного жилфонда. Однако ежегодный прирост аварийного фонда может превысить 2,2 млн кв. м – в основном из-за износа советских домов массовых серий. Путин призвал представить предложения по решению этой задачи.

Обновление систем ЖКХ и ремонт домов

По словам главы РФ, сфере ЖКХ с 2018 г. из федерального бюджета выделено более 600 млрд руб., модернизировано 3655 объектов и свыше 10 000 км инженерных сетей. До 2030 г. на обновление систем ЖКХ потребуется не менее 4,5 трлн руб. Путин призвал использовать внутренние ресурсы отрасли и выстроить систему выявления и предотвращения аварий.

Президент также поставил задачу разработать понятные стандарты содержания и ремонта многоквартирных домов. В стране их более 950 000, и жители должны понимать, как формируется и расходуется плата, включая сборы на капремонт. За это, по его словам, несут прямую ответственность управляющие компании.

Развитие дорог

Одним из приоритетов нацпроекта, по словам президента, остаются дороги. В нормативном состоянии находится более 50% региональных трасс и 85% дорог в 105 городских агломерациях. Однако из-за климатических условий дорожное покрытие нуждается в постоянном обновлении.

«Поэтому набранные темпы нельзя снижать, и решать задачи, поставленные в этой сфере, нужно эффективно и качественно», – подчеркнул Путин.

Дополнительно президент отметил развитие общественного транспорта. В соответствии с целями проекта не менее 85% подвижного состава должно соответствовать современным требованиям – быть удобным, безопасным и экологичным.

В завершение своей речи президент призвал использовать весь спектр доступных финансовых инструментов для решения обозначенных задач.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных