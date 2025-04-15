Что сказал Путин на заседании президиума Госсовета: главное

«В субъектах Федерации уже приступили к составлению мастер-планов, однако у этого документа пока нет четкого правового статуса. Работа над соответствующим законопроектом ведется, но затягивать ее нельзя. При этом надо наконец внести ясность: как мастер-планы будут соотноситься с генеральными и комплексными планами развития территорий», – заявил Путин.