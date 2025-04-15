Путин пообещал помочь переселенцу из Германии получить гражданство

В ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что на данном заседании выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, а также главы ряда регионов – Москвы, Татарстана, Ненецкого автономного округа, Донецкой народной республики и др. Темой встречи станет реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни».