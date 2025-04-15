Путин пообещал помочь переселенцу из Германии получить гражданство
Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета пообщался на немецком языке с гражданином Германии и пообещал помочь ему с получением гражданства. Трансляцию мероприятия проводит Кремль.
Собеседник Путина рассказал, что переехал в поселок Доброград Владимирской области, чтобы воспитывать детей в соответствии с российскими ценностями.
В ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что на данном заседании выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, а также главы ряда регионов – Москвы, Татарстана, Ненецкого автономного округа, Донецкой народной республики и др. Темой встречи станет реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
По данным Кремля, на встрече будут обсуждаться меры по улучшению жилищных условий, обновлению муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышению качества услуг в сфере ЖКХ, развитию дорожной сети и работы общественного транспорта.