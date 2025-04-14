Путин 15 апреля проведет заседание президиума Госсовета
Президент Владимир Путин 15 апреля проведет по видеосвязи заседание президиума Государственного совета по вопросу развития инфраструктуры для жизни. Об этом сообщил Кремль.
На заседании будут обсуждаться меры по улучшению жилищных условий, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта.
На предстоящей неделе у Путина планируются международные контакты. Кроме того, президент России займется вопросами благоустройства городов, совершит региональные поездки и проведет совещания с членами Совета безопасности и правительством.
10 апреля президент РФ провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко. Стороны обсудили ипотечные программы, проектное финансирование и разработку мастер-планов городов. Мутко назвал нынешнюю ситуацию в жилищной сфере непростой, но контролируемой. По его словам, на настоящий момент в стройке находится 119 млн кв. м жилья.