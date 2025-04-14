Путин 15 апреля проведет заседание президиума Госсовета

10 апреля президент РФ провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко. Стороны обсудили ипотечные программы, проектное финансирование и разработку мастер-планов городов. Мутко назвал нынешнюю ситуацию в жилищной сфере непростой, но контролируемой. По его словам, на настоящий момент в стройке находится 119 млн кв. м жилья.