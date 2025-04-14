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Путин 15 апреля проведет заседание президиума Госсовета

Ведомости

Президент Владимир Путин 15 апреля проведет по видеосвязи заседание президиума Государственного совета по вопросу развития инфраструктуры для жизни. Об этом сообщил Кремль.

На заседании будут обсуждаться меры по улучшению жилищных условий, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта.

На предстоящей неделе у Путина планируются международные контакты. Кроме того, президент России займется вопросами благоустройства городов, совершит региональные поездки и проведет совещания с членами Совета безопасности и правительством.

10 апреля президент РФ провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко. Стороны обсудили ипотечные программы, проектное финансирование и разработку мастер-планов городов. Мутко назвал нынешнюю ситуацию в жилищной сфере непростой, но контролируемой. По его словам, на настоящий момент в стройке находится 119 млн кв. м жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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