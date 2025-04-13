У Путина на следующей неделе запланированы международные контакты
Международные контакты планируются у президента России Владимира Путина на предстоящей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Глава государства также займется вопросами благоустройства городов и совершит региональные поездки. Кроме того, Путин проведет совещания с членами Совета безопасности и правительством.
11 апреля Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась 4,5 часа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что эти переговоры станут еще одним шагом к встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом. Он указал, что эта встреча состоится в «соответствующее время» и к ней нужно подготовиться.