У Путина на следующей неделе запланированы международные контакты

11 апреля Путин провел в Санкт-Петербурге переговоры с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась 4,5 часа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что эти переговоры станут еще одним шагом к встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом. Он указал, что эта встреча состоится в «соответствующее время» и к ней нужно подготовиться.