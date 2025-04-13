В Кремле назвали переговоры с Уиткоффом шагом ко встрече Путина с Трампом

В Кремле назвали переговоры с Уиткоффом шагом ко встрече Путина с ТрампомЕе организация потребует подготовки
Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге станут еще одним шагом ко встрече российского лидера с президентом США Дональдом Трампом, но к ней необходимо подготовиться. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Зарубин спросил представителя Кремля, может ли встреча Путина и Уиткоффа быть дополнительным шагом ко встрече лидеров двух государств.
«Так и иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи. Встреча эта состоится, и президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично», – ответил Песков.
При этом он добавил, что эта встреча состоится в «соответствующее время», и к ней нужно подготовиться.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров Путин и Уиткоффа говорила, что администрация президента США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине и собирается их задействовать. Сам Трамп призвал Россию «начать действовать» для остановки боевых действий.
Переговоры политиков в Санкт-Петербурге продлились 4,5 часа. Песков сообщал, что по итогам встречи главы государств могут провести телефонный разговор. Трамп позднее заявил, что переговорный процесс «идет хорошо».