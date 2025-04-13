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В Кремле назвали переговоры с Уиткоффом шагом ко встрече Путина с Трампом

Ее организация потребует подготовки
Ведомости

Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге станут еще одним шагом ко встрече российского лидера с президентом США Дональдом Трампом, но к ней необходимо подготовиться. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 

Зарубин спросил представителя Кремля, может ли встреча Путина и Уиткоффа быть дополнительным шагом ко встрече лидеров двух государств. 

«Так и иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи. Встреча эта состоится, и президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично», – ответил Песков.

При этом он добавил, что эта встреча состоится в «соответствующее время», и к ней нужно подготовиться.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров Путин и Уиткоффа говорила, что администрация президента США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине и собирается их задействовать. Сам Трамп призвал Россию «начать действовать» для остановки боевых действий.

Переговоры политиков в Санкт-Петербурге продлились 4,5 часа. Песков сообщал, что по итогам встречи главы государств могут провести телефонный разговор. Трамп позднее заявил, что переговорный процесс «идет хорошо».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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