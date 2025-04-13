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Трамп описал переговорный процесс по Украине словами «все идет хорошо»

Ведомости

Переговоры по прекращению российско-украинского конфликта идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп.

11 апреля Трамп призвал Россию «начать действовать» для остановки боевых действий на Украине. Заявление американского президента было опубликовано перед началом переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

По его мнению, отношения между Москвой и Киевом могут складываться хорошо, и «вы довольно скоро это узнаете».

«Наступает момент, когда вам просто нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо», – сказал Трамп журналистам (цитата по Reuters).

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров Путин и Уиткоффа говорила, что администрация президента США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине и собирается их задействовать. Переговоры политиков в Санкт-Петербурге продлились 4,5 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что по итогам встречи Путин и Трамп могут провести телефонный разговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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