Трамп описал переговорный процесс по Украине словами «все идет хорошо»
Переговоры по прекращению российско-украинского конфликта идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп.
11 апреля Трамп призвал Россию «начать действовать» для остановки боевых действий на Украине. Заявление американского президента было опубликовано перед началом переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
По его мнению, отношения между Москвой и Киевом могут складываться хорошо, и «вы довольно скоро это узнаете».
«Наступает момент, когда вам просто нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо», – сказал Трамп журналистам (цитата по Reuters).
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в момент переговоров Путин и Уиткоффа говорила, что администрация президента США обладает инструментами давления для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине и собирается их задействовать. Переговоры политиков в Санкт-Петербурге продлились 4,5 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что по итогам встречи Путин и Трамп могут провести телефонный разговор.