Как зарубежные СМИ оценили переговоры Путина и Уиткоффа по Украине

«Уиткофф, миллиардер и магнат недвижимости, поднялся на вершину списка фаворитов президента благодаря своему раннему успеху в обеспечении прекращения огня в секторе Газа. <...> Прекращение одного кризиса было бы достижением. Два – уже подвиг. Три – и Нобелевскую премию мира, возможно, получит Уиткофф, а не его босс. Но найдутся те, кто спросит, не слишком ли это много для одного человека, независимо от того, насколько он способен».