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Как зарубежные СМИ оценили переговоры Путина и Уиткоффа по Украине

Визит американского спецпосланника стал третьим после вступления Трампа в должность президента
Полина Худякова
Гавриил Григоров / РИА Новости
Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретились 11 апреля в Санкт-Петербурге для обсуждения вопросов урегулирования российско-украинского конфликта. Переговоры политиков продлились 4,5 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что по итогам встречи Путин и Трамп могут провести телефонный разговор. Сам американский президент на фоне встречи Путина и Уиткоффа в соцсети Truth Social написал, что «Россия должна начать действовать» для остановки боевых действий на Украине.

О том, как в мире отреагировали на визит Уиткоффа в Россию, – в материале «Ведомостей».

Путин проводит переговоры с Уиткоффом уже в третий раз, а спецпосланник американского президента стал ключевым посредником в попытках Трампа положить конец конфликту России и Украины, пишет агентство. 

«Визит в Россию состоялся на фоне того, что переговоры о прекращении огня зашли в тупик после переговоров в Саудовской Аравии в прошлом месяце. Россия требует повторного подключения одного из своих крупнейших государственных банков к международной системе обмена сообщениями SWIFT, которая находится под юрисдикцией Европейского союза, в качестве условия для принятия перемирия в Черном море при посредничестве США».

«Уиткофф, один из высокопоставленных помощников Трампа, высказал мнение , что для прекращения конфликта Украине необходимо будет отказаться от четырех областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской – что свидетельствует об ошеломляющем политическом отходе от предыдущей администрации [экс-президента США Джо Байдена]».

«Дипломатические переговоры продолжаются, но никаких решительных уступок со стороны Москвы не наблюдается. Киев и некоторые западные столицы обвиняют Россию, армия которой больше и лучше оснащена на фронте, в преднамеренном затягивании переговоров».

«Уиткофф, миллиардер и магнат недвижимости, поднялся на вершину списка фаворитов президента благодаря своему раннему успеху в обеспечении прекращения огня в секторе Газа. <...> Прекращение одного кризиса было бы достижением. Два – уже подвиг. Три – и Нобелевскую премию мира, возможно, получит Уиткофф, а не его босс. Но найдутся те, кто спросит, не слишком ли это много для одного человека, независимо от того, насколько он способен».

«Посланник Трампа Стив Уиткофф без предупреждения вылетел в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным <...> Он совершил необъявленную поездку, поскольку переговоры о конфликте на Украине, по всей видимости, зашли в тупик».

Трамп оказывал давление и на Москву, и на Киев, чтобы стороны договорились о прекращении огня, но не смог добиться от Кремля «никаких серьезных уступок», несмотря на несколько раундов переговоров между российскими и американскими официальными лицами, говорится в статье.

«Уиткофф стал ключевой фигурой в периодическом сближении Москвы и Вашингтона на фоне разговоров с российской стороны о потенциальных совместных инвестициях в Арктику и в российские редкоземельные минералы».

Уиткофф стал первым высокопоставленным американским чиновником, который отправился в Москву для встречи с Путиным после начала боевых действий в февраля 2022 г., напоминает NYT. С тех пор администрация экс-президента США Джо Байдена, говорится в материале, прекратила контакты с Москвой.

«Делегированный Трампом в качестве доверенного посланника, Уиткофф, похоже, придерживается иного подхода. После своей первой встречи в Кремле Уиткофф сказал, что он пытался развить «дружбу, отношения» с Путиным».

«Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению в России и Украине. Поскольку эти переговоры продолжаются, я, очевидно, не буду опережать президента или его команду, но я думаю, что президент ясно дал понять, что он постоянно разочарован обеими сторонами этого конфликта, и он хочет, чтобы эта борьба закончилась», – приводит CBS News заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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