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Дефицит жилья в России к 2027 году может достигнуть 30 млн кв. м

Девелоперы сокращают число новых проектов из-за снижения спроса на квартиры
Мария Асиновская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 г. может составить 30 млн кв. м, следует из отчета Дом.РФ. Там говорится, что такая ситуация может сложиться при условии восстановления спроса на квартиры. Представитель госкомпании напоминает, что в I квартале этого года девелоперы на фоне снижения востребованности жилья сократили число новых проектов на 24% в годовом выражении до 8,1 млн кв. м. Объемы строительства, по прогнозу Дом.РФ, будут падать на протяжении всего 2025 года в случае сохранения высокой ключевой ставки и низких продаж. И даже при условии снижения ставки до 7,5–8,5% в 2027 г. российские застройщики не успеют нарастить число новых проектов в связи с длительными сроками возведения домов.

Опасения Дом.РФ разделяют и опрошенные «Ведомостями» девелоперы. Из-за дорогого финансирования и отмены массовой льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 г. застройщики уже сократили запуск новых проектов и вынуждены смещать свой фокус на точечные объекты в высокомаржинальных районах, говорит генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина. Директор по продажам ГК «Гранель» Лариса Маслюкова добавляет, что россияне зачастую откладывают покупку квартир на фоне высоких ставок по кредитам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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