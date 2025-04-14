Дефицит жилья в России к 2027 году может достигнуть 30 млн кв. м

Из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 г. может составить 30 млн кв. м, следует из отчета Дом.РФ. Там говорится, что такая ситуация может сложиться при условии восстановления спроса на квартиры. Представитель госкомпании напоминает, что в I квартале этого года девелоперы на фоне снижения востребованности жилья сократили число новых проектов на 24% в годовом выражении до 8,1 млн кв. м. Объемы строительства, по прогнозу Дом.РФ, будут падать на протяжении всего 2025 года в случае сохранения высокой ключевой ставки и низких продаж. И даже при условии снижения ставки до 7,5–8,5% в 2027 г. российские застройщики не успеют нарастить число новых проектов в связи с длительными сроками возведения домов.