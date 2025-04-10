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Путин обсудил с Виталием Мутко ипотечные программы и мастер-планы городов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко, на которой обсуждались ипотечные программы, проектное финансирование и разработка мастер-планов городов. Об этом говорится на сайте Кремля.

Мутко отчитался, что компания «Дом.РФ» за пять лет выросла в пять раз по активам – с 900 млрд руб. до 5,5 трлн руб. Сейчас 4,5 трлн работает в рынок, заявил гендиректор компании.

Сейчас, сказал Мутко, в жилищной сфере непростая ситуация, но контролируемая. По его словам, на сегодняшний день в стройке находится 119 млн кв. м жилья.

80% жилья покупается за счет ипотеки, и 70% – с госучастием, сказал Мутко. В банке открыто кредитных линий на 20 трлн руб. В рынке работает восемь триллионов, а семь триллионов на эскроу-счетах. Это залог стабильности, рассказал президенту Мутко.

Компанией «Дом.РФ» было разработано 50 мастер-планов городов, заявил Мутко. Также он сказал, что восстановлено 90 объектов культурного наследия по стране. По ним разработали специальный информационный портал, на котором каждый может увидеть эти объекты и отследить срок восстановления.

12 марта «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» сообщали, что с начала года объем строительства нового жилья у российских застройщиков сократился. В январе – феврале на рынок было выведено 4,5 млн кв. м жилья. Это на 23% меньше, чем было за первые два месяца 2024 г. Из-за уменьшения интереса к недвижимости, отмены льготных условий по ипотеке и роста процентных ставок по кредитам застройщики переносят сроки реализации своих проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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