Путин обсудил с Виталием Мутко ипотечные программы и мастер-планы городов

12 марта «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» сообщали, что с начала года объем строительства нового жилья у российских застройщиков сократился. В январе – феврале на рынок было выведено 4,5 млн кв. м жилья. Это на 23% меньше, чем было за первые два месяца 2024 г. Из-за уменьшения интереса к недвижимости, отмены льготных условий по ипотеке и роста процентных ставок по кредитам застройщики переносят сроки реализации своих проектов.