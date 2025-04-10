Путин обсудил с Виталием Мутко ипотечные программы и мастер-планы городов
Мутко отчитался, что компания «Дом.РФ» за пять лет выросла в пять раз по активам – с 900 млрд руб. до 5,5 трлн руб. Сейчас 4,5 трлн работает в рынок, заявил гендиректор компании.
Сейчас, сказал Мутко, в жилищной сфере непростая ситуация, но контролируемая. По его словам, на сегодняшний день в стройке находится 119 млн кв. м жилья.
80% жилья покупается за счет ипотеки, и 70% – с госучастием, сказал Мутко. В банке открыто кредитных линий на 20 трлн руб. В рынке работает восемь триллионов, а семь триллионов на эскроу-счетах. Это залог стабильности, рассказал президенту Мутко.
Компанией «Дом.РФ» было разработано 50 мастер-планов городов, заявил Мутко. Также он сказал, что восстановлено 90 объектов культурного наследия по стране. По ним разработали специальный информационный портал, на котором каждый может увидеть эти объекты и отследить срок восстановления.
12 марта «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» сообщали, что с начала года объем строительства нового жилья у российских застройщиков сократился. В январе – феврале на рынок было выведено 4,5 млн кв. м жилья. Это на 23% меньше, чем было за первые два месяца 2024 г. Из-за уменьшения интереса к недвижимости, отмены льготных условий по ипотеке и роста процентных ставок по кредитам застройщики переносят сроки реализации своих проектов.