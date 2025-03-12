Объем нового строительства у российских застройщиков жилья упал более чем на 20%Девелоперы откладывают запуск проектов из-за снижения спроса, отмены льготной ипотеки и дорогих кредитов
В первые два месяца 2025 г. российские застройщики, по данным аналитического центра госкомпании Дом.РФ, вывели на рынок 4,5 млн кв. м жилья. Это на 23% меньше, чем было в январе – феврале прошлого года.
Лидерами по снижению нового строительства стала Московская область: там объем сократился на 59% до 161 000 кв. м. На втором месте – Москва, где с начала года были запущены проекты на 418 000 кв. м. Таким образом, падение здесь составило 46%. Сократились объемы нового строительства и в Санкт-Петербурге – на 35% до 383 000 кв. м.
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