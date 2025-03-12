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Объем нового строительства у российских застройщиков жилья упал более чем на 20%

Девелоперы откладывают запуск проектов из-за снижения спроса, отмены льготной ипотеки и дорогих кредитов
Мария Асиновская
Девелоперы сократили число новых жилых проектов более чем на 20%: это связано с отменой льготной ипотеки, дорогими кредитами и снижением спроса
Девелоперы сократили число новых жилых проектов более чем на 20%: это связано с отменой льготной ипотеки, дорогими кредитами и снижением спроса / Максим Блинов / РИА Новости

В первые два месяца 2025 г. российские застройщики, по данным аналитического центра госкомпании Дом.РФ, вывели на рынок 4,5 млн кв. м жилья. Это на 23% меньше, чем было в январе – феврале прошлого года.

Лидерами по снижению нового строительства стала Московская область: там объем сократился на 59% до 161 000 кв. м. На втором месте – Москва, где с начала года были запущены проекты на 418 000 кв. м. Таким образом, падение здесь составило 46%. Сократились объемы нового строительства и в Санкт-Петербурге – на 35% до 383 000 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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