Объем нового строительства у российских застройщиков жилья упал более чем на 20%

Лидерами по снижению нового строительства стала Московская область: там объем сократился на 59% до 161 000 кв. м. На втором месте – Москва, где с начала года были запущены проекты на 418 000 кв. м. Таким образом, падение здесь составило 46%. Сократились объемы нового строительства и в Санкт-Петербурге – на 35% до 383 000 кв. м.