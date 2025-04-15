В Кремле назвали участников расширенного заседания Госсовета с Путиным

Путин сегодня работает в Ново-Огареве и проведет заседание по видеосвязи. По данным Кремля, на встрече будут обсуждаться меры по улучшению жилищных условий, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта. По словам Пескова, мероприятие станет очень содержательным и важным.