В Кремле назвали участников расширенного заседания Госсовета с Путиным
На расширенном заседании Государственного совета во главе с президентом РФ Владимиром Путиным выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, а также главы ряда регионов – Москвы, Татарстана, Ненецкого автономного округа, ДНР и др. Темой встречи станет реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также ожидаются доклады от инициатора и инвестора строительства Доброграда (поселка городского типа в Ковровском районе Владимирской области) Владимира Седова и председателя правления группы «Роснано» Сергея Куликова. Кроме того, будут присутствовать гендиректор ООО «Санлайт» Дмитрий Крахин, представители от Сахалинской области и Бурятии, глава городского округа Щелково Московской области Андрей Булгаков.
Путин сегодня работает в Ново-Огареве и проведет заседание по видеосвязи. По данным Кремля, на встрече будут обсуждаться меры по улучшению жилищных условий, обновление муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и работа общественного транспорта. По словам Пескова, мероприятие станет очень содержательным и важным.