Банки в январе – марте выдали гражданам кредитов на 1,6 трлн рублей

Наименьший рост в марте был в сегменте кредитов наличными: граждане взяли всего на 8% больше ссуд по сумме – на 236,6 млрд руб. Но в количественном выражении выдачи упали на 5% до 1,47 млн штук. В соотношении к марту 2024 г. выдачи отстают на 56% по количеству и на 60% по объему. Но средний чек одного кредита растет второй месяц подряд и в марте увеличился относительно февраля на 14% до 160 600 руб.