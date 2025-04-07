Банки в январе – марте выдали гражданам кредитов на 1,6 трлн рублей

Банки в январе – марте выдали гражданам кредитов на 1,6 трлн рублейВ марте рост показали все сегменты розничного кредитования
За первые три месяца 2025 г. граждане взяли кредитов на 1,58 трлн руб., но на фоне мер ЦБ по охлаждению рынка и высоких ставок эти показатели в два раза меньше того же периода год назад, следует из предварительных данных аналитической компании Frank RG. В марте банки выдали ссуд на 610,6 млрд руб. – это выше показателя февраля на 12,5%, но на 53% ниже марта 2024 г.
В первый месяц весны выдачи росли во всех сегментах кредитования. Наибольший рост наблюдался в автокредитовании: граждане взяли 84 200 ссуд на 102,9 млрд руб., что больше февраля на 20,3% по количеству и на 22,6% по объему. Но в сравнении с прошлым годом выдачи снизились на 47,2% в количественном выражении и на 54,1% в деньгах. Средний размер одной ссуды на машину в марте прибавил 2% и составил 1,22 млн руб.
За январь – март 2025 г. банки выдали 224 400 автокредитов на 272,3 млрд руб., что на 39 и 48,4% меньше год к году соответственно.
Ипотечный сегмент вырос за месяц на 9% по количеству и на 13% по объему – банки предоставили 50 700 жилищных кредитов на 248,7 млрд руб. Но в годовой динамике количество выданных кредитов ниже на 51%, а объем – на 44%. Средний размер кредита после снижения в январе второй месяц подряд показал рост и в марте составил 4,9 млн руб., увеличившись к февралю на 4%.
За квартал банки выдали 123 500 жилищных кредитов на 589,7 млрд руб., что на 63,4 и 43,7% меньше, чем в 2024 г. соответственно.
В сегменте POS (на местах) граждане взяли в марте 613 200 кредитов на 22,4 млрд руб., это на 6 и 10% больше февраля соответственно. В годовой динамике количество выданных ссуд упало на 59%, а их объем – на 43%. Средний размер POS-кредита увеличивается второй месяц подряд и за март прибавил 4% до 36 500 руб.
Всего за квартал банки выдали 1,8 млн POS-кредитов на 64,7 млрд руб., что ниже показателей прошлого года в 2,2 раза по количеству и на 39% по объему.
Наименьший рост в марте был в сегменте кредитов наличными: граждане взяли всего на 8% больше ссуд по сумме – на 236,6 млрд руб. Но в количественном выражении выдачи упали на 5% до 1,47 млн штук. В соотношении к марту 2024 г. выдачи отстают на 56% по количеству и на 60% по объему. Но средний чек одного кредита растет второй месяц подряд и в марте увеличился относительно февраля на 14% до 160 600 руб.
По итогам трех месяцев 2025 г. граждане взяли 4,6 млн штук кредитов наличными на 653,7 млрд руб., что ниже прошлогодних данных на 46,7 и 55,7% соответственно.
Банки все чаще отказывают клиентам в выдаче кредита. По всем необеспеченным потребительским кредитам доля отказов в феврале превысила 75% и увеличилась за год на 4,1 п. п. сообщало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это самое высокое значения данного показателя за последний год, отмечали в бюро.
По POS-кредитам в феврале доля отказов по заявкам составила 84%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5 п. п., писали «Ведомости». Процент отказа по заявкам на POS-кредиты растет непрерывно с конца 2024 г.: после трехмесячного снижения доля отказов в декабре увеличилась на 1,3 п. п. до 81,5% и продолжила рост в январе (+1,4 п. п.), а затем в феврале (еще +1,1 п. п.).
Отказы по автокредитам превысили 81%, что на 4 п. п. больше, чем в феврале 2023 г.