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Банки в январе – марте выдали гражданам кредитов на 1,6 трлн рублей

В марте рост показали все сегменты розничного кредитования
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

За первые три месяца 2025 г. граждане взяли кредитов на 1,58 трлн руб., но на фоне мер ЦБ по охлаждению рынка и высоких ставок эти показатели в два раза меньше того же периода год назад, следует из предварительных данных аналитической компании Frank RG. В марте банки выдали ссуд на 610,6 млрд руб. – это выше показателя февраля на 12,5%, но на 53% ниже марта 2024 г.

В первый месяц весны выдачи росли во всех сегментах кредитования. Наибольший рост наблюдался в автокредитовании: граждане взяли 84 200 ссуд на 102,9 млрд руб., что больше февраля на 20,3% по количеству и на 22,6% по объему. Но в сравнении с прошлым годом выдачи снизились на 47,2% в количественном выражении и на 54,1% в деньгах. Средний размер одной ссуды на машину в марте прибавил 2% и составил 1,22 млн руб.

За январь – март 2025 г. банки выдали 224 400 автокредитов на 272,3 млрд руб., что на 39 и 48,4% меньше год к году соответственно.

Ипотечный сегмент вырос за месяц на 9% по количеству и на 13% по объему – банки предоставили 50 700 жилищных кредитов на 248,7 млрд руб. Но в годовой динамике количество выданных кредитов ниже на 51%, а объем – на 44%. Средний размер кредита после снижения в январе второй месяц подряд показал рост и в марте составил 4,9 млн руб., увеличившись к февралю на 4%.

За квартал банки выдали 123 500 жилищных кредитов на 589,7 млрд руб., что на 63,4 и 43,7% меньше, чем в 2024 г. соответственно.

В сегменте POS (на местах) граждане взяли в марте 613 200 кредитов на 22,4 млрд руб., это на 6 и 10% больше февраля соответственно. В годовой динамике количество выданных ссуд упало на 59%, а их объем – на 43%. Средний размер POS-кредита увеличивается второй месяц подряд и за март прибавил 4% до 36 500 руб.

Всего за квартал банки выдали 1,8 млн POS-кредитов на 64,7 млрд руб., что ниже показателей прошлого года в 2,2 раза по количеству и на 39% по объему.

Наименьший рост в марте был в сегменте кредитов наличными: граждане взяли всего на 8% больше ссуд по сумме – на 236,6 млрд руб. Но в количественном выражении выдачи упали на 5% до 1,47 млн штук. В соотношении к марту 2024 г. выдачи отстают на 56% по количеству и на 60% по объему. Но средний чек одного кредита растет второй месяц подряд и в марте увеличился относительно февраля на 14% до 160 600 руб.

По итогам трех месяцев 2025 г. граждане взяли 4,6 млн штук кредитов наличными на 653,7 млрд руб., что ниже прошлогодних данных на 46,7 и 55,7% соответственно.

Банки все чаще отказывают клиентам в выдаче кредита. По всем необеспеченным потребительским кредитам доля отказов в феврале превысила 75% и увеличилась за год на 4,1 п. п. сообщало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это самое высокое значения данного показателя за последний год, отмечали в бюро.

По POS-кредитам в феврале доля отказов по заявкам составила 84%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5 п. п., писали «Ведомости».  Процент отказа по заявкам на POS-кредиты растет непрерывно с конца 2024 г.: после трехмесячного снижения доля отказов в декабре увеличилась на 1,3 п. п. до 81,5% и продолжила рост в январе (+1,4 п. п.), а затем в феврале (еще +1,1 п. п.).

Отказы по автокредитам превысили 81%, что на 4 п. п. больше, чем в феврале 2023 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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