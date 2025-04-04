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Доля отказов по заявкам на кредиты в торговых точках достигла 84%

Это связано с мерами Банка России по охлаждению кредитования
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банки все чаще отказывают клиентам в POS-кредитах (в точках продаж) – доля отказов по заявкам на такие ссуды в феврале 2025 г. составила 84%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5 п. п., сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Процент отказа по заявкам на POS-кредиты растет непрерывно с конца 2024 г., следует из данных НБКИ: после трехмесячного снижения доля отказов в декабре увеличилась на 1,3 п. п. до 81,5% и продолжила рост в январе (+1,4 п. п.), а затем в феврале (еще +1,1 п. п.). Но пиковое значение прошлого года по уровню отказов пока не достигнуто – в сентябре 2024 г. оно составляло 87,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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