Доля отказов по заявкам на кредиты в торговых точках достигла 84%Это связано с мерами Банка России по охлаждению кредитования
Банки все чаще отказывают клиентам в POS-кредитах (в точках продаж) – доля отказов по заявкам на такие ссуды в феврале 2025 г. составила 84%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5 п. п., сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Процент отказа по заявкам на POS-кредиты растет непрерывно с конца 2024 г., следует из данных НБКИ: после трехмесячного снижения доля отказов в декабре увеличилась на 1,3 п. п. до 81,5% и продолжила рост в январе (+1,4 п. п.), а затем в феврале (еще +1,1 п. п.). Но пиковое значение прошлого года по уровню отказов пока не достигнуто – в сентябре 2024 г. оно составляло 87,2%.
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