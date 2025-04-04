Доля отказов по заявкам на кредиты в торговых точках достигла 84%

Процент отказа по заявкам на POS-кредиты растет непрерывно с конца 2024 г., следует из данных НБКИ: после трехмесячного снижения доля отказов в декабре увеличилась на 1,3 п. п. до 81,5% и продолжила рост в январе (+1,4 п. п.), а затем в феврале (еще +1,1 п. п.). Но пиковое значение прошлого года по уровню отказов пока не достигнуто – в сентябре 2024 г. оно составляло 87,2%.