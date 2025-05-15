АСВ: рост вкладов в России в I квартале 2025 года почти остановился
Рост общего объема вкладов в России в I квартале 2025 г. замедлился, свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Так, сумма вкладов, подлежащих страхованию, увеличилась лишь на 0,6% до 75,9 трлн руб. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года прирост составлял 5,6%.
«Быстрее всего в I квартале 2025 г. росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн руб. Их объем вырос на 5,6% по сумме и по количеству вкладчиков», – отметили в АСВ.
Тем не менее динамика вкладов оказалась разнонаправленной. Население продолжило наращивать средства на банковских счетах. Но темпы роста замедлились: за I квартал 2025 г. прирост составил всего 1,3%. В то же время бизнес, напротив, сокращал свои вложения. Сумма вкладов юридических лиц упала на 3,5%, достигнув 9,4 трлн руб.
Под категорией «юридические лица» в докладе АСВ понимаются только те организации, чьи вклады подлежат страхованию: малые и средние предприятия, социально ориентированные некоммерческие организации, а также профсоюзы. Кроме того, вклады индивидуальных предпринимателей также сократились на 3,9%, упав до 2,5 трлн руб.
По состоянию на 1 апреля 2025 г. средний размер размещенных в одном банке денежных средств составил:
для физических лиц – 413 000 руб. (без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 000 руб.),
для юридических лиц – 3,816 млн руб.,
на счетах эскроу – 8,332 млн руб.,
на специальных счетах – 2,969 млн руб.
Ключевая ставка держится на уровне 21% с конца октября. На заседании 25 апреля Банк России снова сохранил ее на рекордном значении. Но ставки по вкладам уже далеки от пика второй декады декабря, когда максимальная процентная ставка 10 крупнейших банков по объемам вкладов граждан составляла 22,28%. Так, по данным ЦБ, уже во второй декаде апреля она снизилась до 20,04%.