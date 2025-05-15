АСВ: рост вкладов в России в I квартале 2025 года почти остановился

Ключевая ставка держится на уровне 21% с конца октября. На заседании 25 апреля Банк России снова сохранил ее на рекордном значении. Но ставки по вкладам уже далеки от пика второй декады декабря, когда максимальная процентная ставка 10 крупнейших банков по объемам вкладов граждан составляла 22,28%. Так, по данным ЦБ, уже во второй декаде апреля она снизилась до 20,04%.