Что будет со вкладами после сохранения ключевой ставки на уровне 21%Максимальные ставки в ближайшие месяцы стабилизируются в пределах 19–20%
Ключевая ставка держится на уровне 21% с конца октября – 25 апреля Банк России снова сохранил ее на рекордном значении. Но ставки по вкладам уже далеки от пика второй декады декабря, когда максимальная процентная ставка 10 крупнейших банков по объемам вкладов граждан составляла 22,28%, следует из данных ЦБ. Во второй декаде апреля она снизилась до 20,04% против 20,05% в начале месяца.
На 25 апреля средние ставки по трехмесячным вкладам в банках составили 19,8%, по полугодовым – 19,67%, а по годовым – 18,73%, свидетельствуют данные индекса вкладов маркетплейса «Финуслуги». В расчете использовались вклады на 100 000 руб. без специальных условий на три, шесть и 12 месяцев. С момента предыдущего заседания ЦБ 21 марта сильнее всего снизились ставки по полугодовым вкладам (-0,54 п. п.), по годовым снижение составило 0,47 п. п., по трехмесячным – 0,51 п. п. Максимальная ставка среди топ-20 банков, по данным «Финуслуг», составляет 22% по трехмесячному вкладу.