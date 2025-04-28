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Что будет со вкладами после сохранения ключевой ставки на уровне 21%

Максимальные ставки в ближайшие месяцы стабилизируются в пределах 19–20%
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ключевая ставка держится на уровне 21% с конца октября – 25 апреля Банк России снова сохранил ее на рекордном значении. Но ставки по вкладам уже далеки от пика второй декады декабря, когда максимальная процентная ставка 10 крупнейших банков по объемам вкладов граждан составляла 22,28%, следует из данных ЦБ. Во второй декаде апреля она снизилась до 20,04% против 20,05% в начале месяца.

На 25 апреля средние ставки по трехмесячным вкладам в банках составили 19,8%, по полугодовым – 19,67%, а по годовым – 18,73%, свидетельствуют данные индекса вкладов маркетплейса «Финуслуги». В расчете использовались вклады на 100 000 руб. без специальных условий на три, шесть и 12 месяцев. С момента предыдущего заседания ЦБ 21 марта сильнее всего снизились ставки по полугодовым вкладам (-0,54 п. п.), по годовым снижение составило 0,47 п. п., по трехмесячным – 0,51 п. п. Максимальная ставка среди топ-20 банков, по данным «Финуслуг», составляет 22% по трехмесячному вкладу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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