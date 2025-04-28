Что будет со вкладами после сохранения ключевой ставки на уровне 21%

На 25 апреля средние ставки по трехмесячным вкладам в банках составили 19,8%, по полугодовым – 19,67%, а по годовым – 18,73%, свидетельствуют данные индекса вкладов маркетплейса «Финуслуги». В расчете использовались вклады на 100 000 руб. без специальных условий на три, шесть и 12 месяцев. С момента предыдущего заседания ЦБ 21 марта сильнее всего снизились ставки по полугодовым вкладам (-0,54 п. п.), по годовым снижение составило 0,47 п. п., по трехмесячным – 0,51 п. п. Максимальная ставка среди топ-20 банков, по данным «Финуслуг», составляет 22% по трехмесячному вкладу.