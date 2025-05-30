ЦБ опроверг данные о дате введения ограничений на снятие наличных в банкоматах
Информация о введении ограничений на снятие наличных в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности, сообщил Банк России.
По данным регулятора, нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 г. Эта инициатива связана с антифрод-мерами, а именно обязанностью банков следить за тем, чтобы снятие наличных не было обусловлено влиянием мошенников. Тогда никакое ограничение не повлияет на операции гражданина.
«Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных – не больше 50 000 руб. в сутки», – говорится в публикации. При этом банки также обязаны немедленно предупреждать граждан о причинах блокировки.
Как сообщили в Банке России, регулятор опубликует на своем сайте признаки действий мошенников, по которым будут работать остальные финансовые организации. Такие меры позволят клиенту «одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам», т. к. у него появится время на размышления.
Минцифры также разрабатывают меры для борьбы с мошенниками. 30 мая стало известно, что у россиян появится возможность назначить доверенное лицо, подтверждение которого появится при смене пароля на портале «Госуслуги». Инициатива должна быть реализована ведомством в III квартале 2025 г.