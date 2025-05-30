ЦБ опроверг данные о дате введения ограничений на снятие наличных в банкоматах

По данным регулятора, нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 г. Эта инициатива связана с антифрод-мерами, а именно обязанностью банков следить за тем, чтобы снятие наличных не было обусловлено влиянием мошенников. Тогда никакое ограничение не повлияет на операции гражданина.