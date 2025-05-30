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ЦБ опроверг данные о дате введения ограничений на снятие наличных в банкоматах

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Информация о введении ограничений на снятие наличных в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности, сообщил Банк России.

По данным регулятора, нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 г. Эта инициатива связана с антифрод-мерами, а именно обязанностью банков следить за тем, чтобы снятие наличных не было обусловлено влиянием мошенников. Тогда никакое ограничение не повлияет на операции гражданина.

«Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных – не больше 50 000 руб. в сутки», – говорится в публикации. При этом банки также обязаны немедленно предупреждать граждан о причинах блокировки.

Как сообщили в Банке России, регулятор опубликует на своем сайте признаки действий мошенников, по которым будут работать остальные финансовые организации. Такие меры позволят клиенту «одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам», т. к. у него появится время на размышления.

Минцифры также разрабатывают меры для борьбы с мошенниками. 30 мая стало известно, что у россиян появится возможность назначить доверенное лицо, подтверждение которого появится при смене пароля на портале «Госуслуги». Инициатива должна быть реализована ведомством в III квартале 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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