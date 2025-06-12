Путин поручил направить доходы государства от дивидендов ВТБ для ОСК
Средства будут направлены в том числе на финансирование мероприятий по модернизации мощностей ОСК. Правительству поручили в шестимесячный срок разработать механизм целевого финансирования деятельности ОСК, предусмотрев в том числе на эти цели доходы федерального бюджета.
ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. В компании работают более 100 000 сотрудников. В 2023 г. ОСК была передана в доверительное управление ВТБ.