Путин поручил направить доходы государства от дивидендов ВТБ для ОСК

О том что в ближайшие пять лет ВТБ будет передавать дивиденды на принадлежащие государству акции на финансирование ОСК, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в декабре прошлого года. Он уточнял, что такая схема не касается миноритариев – они будут получать дивиденды на свои счета.