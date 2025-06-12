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Путин поручил направить доходы государства от дивидендов ВТБ для ОСК

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Доходы государства от дивидендов ВТБ за 2024-2028 гг. направят на финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Это следует из распоряжения президента Владимира Путина.

Средства будут направлены в том числе на финансирование мероприятий по модернизации мощностей ОСК. Правительству поручили в шестимесячный срок разработать механизм целевого финансирования деятельности ОСК, предусмотрев в том числе на эти цели доходы федерального бюджета.

О том что в ближайшие пять лет ВТБ будет передавать дивиденды на принадлежащие государству акции на финансирование ОСК, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в декабре прошлого года. Он уточнял, что такая схема не касается миноритариев – они будут получать дивиденды на свои счета.

ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. В компании работают более 100 000 сотрудников. В 2023 г. ОСК была передана в доверительное управление ВТБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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