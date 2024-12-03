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В ВТБ объяснили схему перечисления в ОСК предназначенных государству дивидендов

Ведомости

В ближайшие пять лет ВТБ будет передавать дивиденды на принадлежащие государству акции на финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). О том, как это будет происходить, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал в интервью «Интерфаксу» в преддверии форума банка «Россия зовет!».

По словам Пьянова, речь не о том, что дивиденды, которые банк мог заплатить государству, напрямую отправятся в ОСК.

«Схема другая. Во-первых, речь о дивидендах государству, во-вторых, схема не касается миноритариев – они, естественно, будут получать дивиденды на свои счета. Когда мы возвратимся к выплате дивидендов, та часть, которая и по обыкновенным акциям, и по "префам" попадет к государству, государством должна быть направлена в ОСК», – объяснил Пьянов.

Первый зампред организации добавил, что при принятии решения о выплате дивидендов их получат акционеры, а мажоритарный акционер ВТБ должен будет направить эти средства целевым образом с прохождением всех необходимых бюрократических процедур.

Выплаты дивидендов за 2024 г. не предполагаются стратегией ВТБ, их возобновление планируется по итогам 2025 г. Пьянову напомнили, что он неоднократно говорил о возможном дивидендном сюрпризе для акционеров, и спросили, есть ли надежда, что это может произойти. Первый зампред ВТБ ответил, что вероятность такого сюрприза становилась ниже с каждым новым регуляторном решением, «ужесточающим против стратегии нашу ситуацию».

«Последний удар – это введение антициклической надбавки с 1 февраля, и явно это не предел. С каждым таким шагом вероятность дивидендного сюрприза уменьшается», – сказал Пьянов.

О планах в ближайшие пять лет направлять на финансирование ОСК дивиденды, предназначенные государству, глава ВТБ Андрей Костин сообщил прессе на полях Восточного экономического форума 5 сентября. Решение одобрили президент России Владимир Путин и правительство РФ, писало ТАСС. Костин сообщал, что дефицит средств в ОСК с перспективой до 2030 г. оценивается в 1,029 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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