В ВТБ объяснили схему перечисления в ОСК предназначенных государству дивидендов
По словам Пьянова, речь не о том, что дивиденды, которые банк мог заплатить государству, напрямую отправятся в ОСК.
«Схема другая. Во-первых, речь о дивидендах государству, во-вторых, схема не касается миноритариев – они, естественно, будут получать дивиденды на свои счета. Когда мы возвратимся к выплате дивидендов, та часть, которая и по обыкновенным акциям, и по "префам" попадет к государству, государством должна быть направлена в ОСК», – объяснил Пьянов.
Первый зампред организации добавил, что при принятии решения о выплате дивидендов их получат акционеры, а мажоритарный акционер ВТБ должен будет направить эти средства целевым образом с прохождением всех необходимых бюрократических процедур.
Выплаты дивидендов за 2024 г. не предполагаются стратегией ВТБ, их возобновление планируется по итогам 2025 г. Пьянову напомнили, что он неоднократно говорил о возможном дивидендном сюрпризе для акционеров, и спросили, есть ли надежда, что это может произойти. Первый зампред ВТБ ответил, что вероятность такого сюрприза становилась ниже с каждым новым регуляторном решением, «ужесточающим против стратегии нашу ситуацию».
«Последний удар – это введение антициклической надбавки с 1 февраля, и явно это не предел. С каждым таким шагом вероятность дивидендного сюрприза уменьшается», – сказал Пьянов.
О планах в ближайшие пять лет направлять на финансирование ОСК дивиденды, предназначенные государству, глава ВТБ Андрей Костин сообщил прессе на полях Восточного экономического форума 5 сентября. Решение одобрили президент России Владимир Путин и правительство РФ, писало ТАСС. Костин сообщал, что дефицит средств в ОСК с перспективой до 2030 г. оценивается в 1,029 трлн руб.