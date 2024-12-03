В ВТБ объяснили схему перечисления в ОСК предназначенных государству дивидендов

Выплаты дивидендов за 2024 г. не предполагаются стратегией ВТБ, их возобновление планируется по итогам 2025 г. Пьянову напомнили, что он неоднократно говорил о возможном дивидендном сюрпризе для акционеров, и спросили, есть ли надежда, что это может произойти. Первый зампред ВТБ ответил, что вероятность такого сюрприза становилась ниже с каждым новым регуляторном решением, «ужесточающим против стратегии нашу ситуацию».