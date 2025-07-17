Bloomberg: банки РФ обсудили возможность получения госпомощи в течение 2026 года
Топ-менеджеры некоторых крупнейших банков России обсуждали вопрос о получении госпомощи, если уровень проблемных кредитов на их балансах продолжит ухудшаться в течение следующего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В частности, в кредитных организациях обсудили, как они могли бы повысить вероятность получения финансовой помощи от Банка России, если возникнет такая необходимость.
Согласно данным источников Bloomberg, любой запрос о финансовой помощи зависит от продолжающегося роста объема проблемных кредитов в течение следующего года. Тем не менее, по их словам, обсуждения в банковской отрасли становятся все более актуальными.
Официально доля некачественных кредитов корпоративным заемщикам на 1 апреля составляла 4%, пишет агентство. В то же время доля необеспеченной потребительской задолженности с просрочкой 90 дней и более составляла 10,5%.
В ходе пресс-конференции во время Финконгресса председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что опасения кризиса «абсолютно не обоснованы». «У нас банковская система хорошо капитализирована. Несмотря на то что капитал неравномерно распределен по банковской системе, его запас большой, это 8 трлн руб.», – сказала она.
Рост проблемных кредитов в рознице и корпоративном кредитном портфеле Банк России фиксирует, но это увеличение небольшое, отметила Набиуллина. В рознице ЦБ заблаговременно начал купировать риски через высокие макропруденциальные надбавки на капитал и прямые лимиты на выдачи, видя, что в 2023–2024 гг. был большой прирост кредитования, в том числе за счет увеличения доли рискованных ссуд. В этом сегменте и возникли неплатежи, но «это не проблема для банковской системы, потому что все эти кредиты очень хорошо покрыты резервами», заверила председатель ЦБ.
В целом по сектору уровень покрытия проблемных кредитов резервами «вполне достаточный», сказала Набиуллина. Более того, если бы быстро росла доля плохих кредитов, увеличивались бы резервы, что приводит обычно к снижению прибыли. Но ЦБ видит, что прибыль банков сопоставима с уровнями прошлого года.