Bloomberg: банки РФ обсудили возможность получения госпомощи в течение 2026 года

Рост проблемных кредитов в рознице и корпоративном кредитном портфеле Банк России фиксирует, но это увеличение небольшое, отметила Набиуллина. В рознице ЦБ заблаговременно начал купировать риски через высокие макропруденциальные надбавки на капитал и прямые лимиты на выдачи, видя, что в 2023–2024 гг. был большой прирост кредитования, в том числе за счет увеличения доли рискованных ссуд. В этом сегменте и возникли неплатежи, но «это не проблема для банковской системы, потому что все эти кредиты очень хорошо покрыты резервами», заверила председатель ЦБ.