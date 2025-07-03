Набиуллина назвала абсолютно необоснованными опасения о банковском кризисе

Набиуллина назвала абсолютно необоснованными опасения о банковском кризисеПроблемные долги растут, но сектор имеет запас капитала и к тому же наращивает прибыль
Центробанк – основной надзорный орган банковского сектора, и, обладая всей полнотой информации о банках, его председатель Эльвира Набиуллина «совершенно ответственно» заявила, что опасения кризиса «абсолютно не обоснованы». «У нас банковская система хорошо капитализирована. Несмотря на то что капитал неравномерно распределен по банковской системе, его запас большой, это 8 трлн руб.», – сказала глава ЦБ на пресс-конференции во время Финконгресса.
Рост проблемных кредитов в рознице и корпоративном кредитном портфеле Банк России фиксирует, но это увеличение небольшое, отметила Набиуллина. В рознице ЦБ заблаговременно начал купировать риски через высокие макропруденциальные надбавки на капитал и прямые лимиты на выдачи, видя, что в 2023–2024 гг. был большой прирост кредитования, в том числе за счет увеличения доли рискованных ссуд. В этом сегменте и возникли неплатежи, но «это не проблема для банковской системы, потому что все эти кредиты очень хорошо покрыты резервами», заверила председатель ЦБ.
В целом по сектору уровень покрытия проблемных кредитов резервами «вполне достаточный», сказала Набиуллина. Более того, если бы быстро росла доля плохих кредитов, увеличивались бы резервы, что приводит обычно к снижению прибыли. Но ЦБ видит, что прибыль банков сопоставима с уровнями прошлого года.
ЦБ также дал возможность банкам без необходимости создания резерв реструктурировать кредиты отдельным заемщикам, но только при условии восстановления нормального обслуживания долга после того, как ставки начнут снижаться. К тому же Банк России видит снижение спроса заявок на реструктуризацию, резюмировала Набиуллина.
За январь – июнь 2025 г. прибыль российского банковского сектора составила 1,3 трлн руб., что на 10% ниже результата за тот же период годом ранее. Банк России прогнозирует прибыль сектора по итогам года в районе 3–3,5 трлн руб. Это на 21–8% ниже рекордного уровня 2024 г., когда сектор заработал 3,8 трлн руб.
О рисках кризиса накануне также высказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. В банке пока отмечают не только снижение темпов кредитования, но и большое количество заявок на реструктуризацию по кредитам как физических, так и юридических лиц, говорил Греф журналистам на Финконгрессе. Рост плохих долгов для банков в этом году будет ощутим, считает он. В «Сбере» в связи с этим ждут снижения результата банковского сектора примерно на 10% от уровня 2024 г.
Но Греф также не ждет чего-то «страшного» в банковском секторе в этом году. «Он выдержит, за это будет заплачено резервами, соответственно, прибыльностью, капиталом. Но это будет непростой год», – отметил глава Сбербанка.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в банковских кругах написало о рисках кредитного кризиса в России из-за роста числа корпоративных и розничных клиентов, которые не могут выплачивать кредиты, потому что «борются с высокими процентными ставками».
Банки сейчас в основном говорят о возросших рисках в розничном портфеле, а не в корпоративном. В ВТБ доля неработающих кредитов, по которым заемщики не платят более 90 дней (NPL), в розничном портфеле достигла 5% в мае – с начала года показатель вырос на 1,2 п. п., писали ранее «Ведомости». Это «уже очень близко» к 7% в кризисном 2009 г., говорил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Банк России также обращал внимание на рост просрочки именно в необеспеченной рознице – на нее выходят заемщики, которые кредитовались в 2023–2024 гг. по высоким ставкам. Доля необеспеченных потребкредитов с просрочкой более 90 дней за полгода выросла на 2,7 п. п. и на 1 апреля достигла 10,5% от портфеля, писал ЦБ в последнем обзоре финансовой стабильности. Портфель сегмента к этой дате был 13,9 трлн руб., то есть объем проблемных ссуд составлял 1,46 трлн руб.