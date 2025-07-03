Набиуллина назвала абсолютно необоснованными опасения о банковском кризисе

О рисках кризиса накануне также высказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. В банке пока отмечают не только снижение темпов кредитования, но и большое количество заявок на реструктуризацию по кредитам как физических, так и юридических лиц, говорил Греф журналистам на Финконгрессе. Рост плохих долгов для банков в этом году будет ощутим, считает он. В «Сбере» в связи с этим ждут снижения результата банковского сектора примерно на 10% от уровня 2024 г.