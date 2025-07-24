Официальный курс евро впервые с начала июля превысил 93 рубля
Официальный курс евро вырос на 1,5 руб. и стал равен 93,34 руб. впервые с начала июля. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центробанка.
Доллар за день подорожал на 0,41 руб. до 78,86 руб. Юань прибавил 0,11 – до 11,07 руб.
Последний раз официальный курс евро превысил 93 руб. 5 июля. Тогда он был равен 93,01. Днем ранее евро стоил 93,13.
В декабре 2024 г. ЦБ объявил о переходе на формирование официальных валютных курсов с использованием данных как биржевого, так и внебиржевого рынков. Ситуация изменилась после санкций США против инфраструктуры российского финансового рынка, что привело к остановке торгов ключевыми валютами на Мосбирже.