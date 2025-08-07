Банк России установил курс доллара ниже 80 рублей на 8 августа
Банк России на 8 августа понизил курс доллара на 0,81 руб. до 79,38 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро снизился на 0,34 руб. до 92,66 руб. Курс юаня также снизился – на 0,1 руб. до 11,02 руб.
На 30 июля ЦБ резко поднял курс доллара до 82,22 руб. Последний раз доллар стоил дороже 82 руб. три месяца назад – в конце апреля. На 1 августа регулятор установил курс ниже 81 руб.
25 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 2 п. п. – с 20 до 18% годовых. Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Банк России устанавливает официальные курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. ЦБ рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.