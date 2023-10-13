ЦБ резко поднял курс доллара до 82,22 рубля
ЦБ России установил официальный курс доллара США на 30 июля на уровне 82,2197 руб., евро – 94,9976 руб., юаня – 11,427 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Последний раз доллар стоил дороже 82 руб. три месяца назад – в конце апреля. Однако вечером 28 июля курс доллара на рынке Forex достиг отметки 83,1 руб., хотя утром того же дня находился на уровне 80 руб., согласно данным платформы Investing.
С начала 2025 г. рубль укрепился к доллару почти на 22%, несмотря на то что эксперты неоднократно заявляли о его переоцененности. В конце 2024 – начале 2025 г. курс доллара превышал 100 руб., но к концу I квартала снизился до 83 руб., а к концу II квартала – до 78,2 руб.
Основной причиной текущего ослабления рубля аналитики называют дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банком России. Такое мнение высказал «Ведомостям» главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Схожую позицию занимают аналитики компаний «Альфа-капитал», «Финам», «Синара», Freedom Finance Global и «ВТБ мои инвестиции».