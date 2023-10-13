С начала 2025 г. рубль укрепился к доллару почти на 22%, несмотря на то что эксперты неоднократно заявляли о его переоцененности. В конце 2024 – начале 2025 г. курс доллара превышал 100 руб., но к концу I квартала снизился до 83 руб., а к концу II квартала – до 78,2 руб.